Von Hängematten, Fischinnen und der Macht des Bügeleisens

Ein Theater, bei dem die Schauspieler keinen Text gelernt haben? Kann das gutgehen? Ja. Es muss gutgehen beim Improvisationstheater. Und das Ensemble Bühnenpolka gehört zu den großen Könnern der Impro-Show.

Allershausen – Ach, wie schön muss es sein, in Allershausen zu leben!, spottete das Schauspieler-Trio von Bühnenpolka bei seinem Auftritt am Freitag im Pfarrsaal ironisch. In einem Allershausen, in dem die Menschen, wenn sie spontan Gefühle nennen sollen, mit denen die Improvisationskünstler auf der Bühne spielen können, „Hysterie, Hass, Ekel und Depression“ anführen. Nun, der Auftritt von Bühnenpolka in einem restlos ausverkauften Pfarrsaal dürfte all die negativen Gefühle vertrieben haben. Denn Christl Sittenauer, Adrian Klein und Markus Sedelmaier, die Bühnenpolka an jenem Abend repräsentierten, waren die Helden der guten Laune, Botschafter der Überraschung und Darsteller der Extraklasse. Dass das Publikum gleich mal richtig locker wird – schließlich ist bei einem Improvisationstheater der Zuschauer ein wesentlicher Teil des Erfolgs –, dafür sorgten lustige Lockerungsübungen gleich zu Beginn. Da durfte dann auch der Hausherr, Pfarrer Hermann Schlicker, fleißig mitmachen. Außerdem sorgte die Androhung, dass diejenigen Zuschauer, die gesiezt werden wollten, „keinen schönen Abend erleben“ werden, für einen lockeren, persönlichen Umgang zwischen den Drei auf der Bühne und dem Publikum vor der Bühne.

+ Botschafter der Überraschung: Markus Sedelmaier, Christl Sittenauer und Adrian Klein (v. l.) boten skurril-lustige und mitreißende Bühnenpolka. © Beschorner

Doch halt: Es waren ja Vier auf der Bühne, schließlich war da ja noch mit Lukas Maier ein Pianist, der übrigens aus Haag stammt. „Heute haben wir den schönen Musiker mitgenommen“, so wurde Maier vorgestellt.

Das „Programm“ von Bühnenpolka, das die bekannten Spielarten des Improvisationstheaters mit immer wieder eingefrorenen Szenen, mit heftigen Wechseln zwischen Gefühlen und Genres, zwischen Tragödie und Komödie bot, war eine gelungene Melange aus der Welt der Schauspielkunst. Da wurde zum Weltfrauentag die Geschichte vom Anglerinnenschein und den Fischinnen erzählt. Da wurde der Hängemattenkauf zum „klassischen Grund, sich zu treffen,“ erhoben. Da ging es in einer Art „Szenen einer Ehe“ darum, dass der Mann gefälligst auf die Knie zu fallen und zu betteln habe, dass ihm seine Frau das Hemd bügelt, statt sie mit einem „Auf geht’s, du blöde Sau“ zu dieser Tätigkeit zu animieren. Und da gab es einen spannenden Thriller, in dem der Bürgermeister erschossen wurde. Der richtige Bürgermeister aus Allershausen war nicht da, weil er Bürgerversammlung abhalten durfte, war also außer Gefahr. Dennoch: Er hat etwas versäumt – einen extrem amüsanten, abwechslungsreichen, spannenden und in jeder Hinsicht hochkarätigen Abend. Denn bei einer Bühnenpolka machen eben alle mit.