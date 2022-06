Von Schnäppchen- und Zinnjägern in Allershausen

Von: Nico Bauer

Mit Kleidung, die sie sehr günstig anbot, wollte Manuela Groß den Menschen eine Freude machen – und gleichzeitig Platz im Kleiderschrank schaffen. © Bauer

Garagenflohmärkte sind beliebt. In Allershausen haben sich jetzt 44 Familien an der Aktion des Kulturbeirats beteiligt. Am Ende waren (fast) alle zufrieden.

Allershausen – Die blauen Luftballons an den Gartenzäunen waren nicht zu übersehen. In vielen Straßen des Allershausener Gemeindegebiets bot sich dieses Bild. An der fünften Auflage des Garagenflohmarktes unter der Regie des Kulturbeirats hatten sich 44 Familien beteiligt. Diese wurden zwar nicht reich, aber man hatte Spaß und schaffte neuen Platz im Keller oder Speicher. Anhand von Punkten auf einem Straßenplan konnten die Besucher die Flohmarkt-Teilnehmer finden. Und irgendwie wurden sie am Morgen immer von den gleichen Käufern angesteuert: Sabine Wimbauer und Eberhard Mörschner beobachteten in der Von-Behring-Straße einige Autos mit Mühldorfer und Münchner Kennzeichen – wahrscheinlich Wiederverkäufer. Sie fragten nach Zinn und Schmuck in der Hoffnung, dass der eine oder andere nicht weiß, welche Werte er anbietet.

Und so standen diese Gäste aus der Ferne bereits beim Aufbau auf der Matte. Sabine Wimbauer stellte nach dem Garagenflohmarkt fest, dass die meisten Passanten nach den Kinderklassikern fragten: Lego, Playmobil und Playstation-Spiele kommen immer gut an. Ein Teil der nicht verkauften Bücher wird sie wahrscheinlich in der Bücherzelle an den Glonnterrassen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Flohmarkttechnisch hatte Katrin Rakonic so ziemlich den idealen Platz mit dem Garagenvorplatz gegenüber von den Glonnterrassen. Sie zu übersehen war fast unmöglich. Ihr bester Kunde war ein Fußballfan, der die Fußballschuhe ihrer Buben kaufte und für 30 Euro Trikots im Paket. „Die Jungs sind alt genug und können sich die Fußballschuhe selbst kaufen. Das Geld gehört jetzt mir“, sagte die Allershausenerin und lachte. Abends stellte sie dann auch eine Kiste an die Straße und wer zuerst kam, konnte sich die Reste mitnehmen. Das Geschenk stand nicht lang an der Kienberger Straße und die Flohmarkt-Teilnehmerin hat jetzt wieder mehr Platz im Keller.

Der absolute Flohmarkt-Mittelpunkt war definitiv das kleine Wohngebiet Reckmühle. Hier machte fast jedes Haus mit und so gab es die Flaniermeile vor den Toren Allershausens. Auch Manuela Groß hatte dort schon beim Aufbauen den Besuch der Zinn-Sucher, die auch Schallplatten nachfragten. Sie besucht öfters den klassischen Flohmarkt im Echinger Gewerbegebiet und weiß die etwas andere Variante von Allershausen sehr zu schätzen: „Das ist schon angenehm, wenn man die Sachen einfach nur aus dem Haus heraustragen und nicht im Auto verladen muss.“

„Kleidung geht immer“, sagte Manuela Groß. Sie setzte die Preise bewusst niedrig an, um einerseits zu Hause Platz zu schaffen und zum anderen, um anderen Menschen mit den noch gut brauchbaren Kleidungsstücken eine Freude zu machen. Wer beim Garagenflohmarkt die zehn Stände von der Reckmühle ausließ, der hatte etwas verpasst.

Peter Colombo vom Allershausener Kulturbeirat war sehr zufrieden mit dem Neustart des Flohmarkts im gesamten Gemeindegebiet nach der Pandemie-Zwangspause. Colombo bekam viel positive Resonanz zu hören. Die 44 angemeldeten Verkäufer machten, wie er sagte, vor allem zum Spaß mit – denn reich wird als Flohmarktverkäufer niemand. Die lokalen Schnäppchenjäger kamen auch auf ihre Kosten. Anders als die „Zinnjäger“, die an diesem Tag ohne die erhofften Schnäppchen wieder nach Hause fahren mussten.

