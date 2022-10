Wegen der Fahrbahnbreite: Allershausen trägt Kosten für neue Glonnbrücke alleine

Von: Andreas Beschorner

Viel Geld gibt die Gemeinde Allershausen für die neue Glonnbrücke aus. Weil man aber eine Fahrbahnbreite von vier Metern möchte, muss die Kommune alles aus eigener Tasche bezahlen. © Symbolfoto: Federico Gambarini /dpa



Allershausen hat sich für eine Fahrbahnbreite von vier Metern entschieden. Jetzt wird die Glonnbrücke jedoch richtig teuer. Denn damit fallen die Zuschüsse weg.

Allershausen – Die Entscheidung war schwierig, fiel aber dann doch relativ eindeutig mit 13:5 Stimmen: Die neue Glonnbrücke in der Albert-Schweitzer-Straße in Allershausen soll eine Fahrbahnbreite von vier Meter bekommen. Weil diese Variante bedeutet, dass man keine Zuschüsse erhält, wird die Gemeinde die Kosten von geschätzt 1,5 Millionen Euro selbst tragen müssen.

Das Thema beschäftigt die Gemeinderäte schon länger: Zuletzt hatte ein Vertreter der Regierung eindeutig klargestellt, so berichtete Bürgermeister Martin Vaas nochmals, dass die neue Brücke eine Fahrbahnbreite von fünf Metern plus 1,8 Meter Gehweg aufweisen müsse, um förderfähig zu sein. Auf dieser Grundlage war das Ingenieurbüro Dippold und Gerold beauftragt worden, Varianten samt Kostenschätzung zu erarbeiten. Über die wurde in der jüngsten Sitzung beraten. Variante 1 – die von der Regierung als zuschussfähig anerkannte – hätte 2,16 Millionen Euro gekostet, was nach Abzug möglicher Zuschüsse für die Gemeinde 1,24 Millionen Euro bedeutet hätte.

Variante 2 – eine Brücke mit vier Meter breiter Fahrbahn und nicht zuschussfähig – würde 1,5 Millionen Euro kosten, Variante 3 – eine reine Geh- und Radwegbrücke, ebenfalls nicht zuschussfähig – hätte 754.000 Euro gekostet. Die Varianten 2 und 3 könnte man noch 2023 realisieren, Variante 1 wäre wohl erst 2024 möglich gewesen. Was also tun?

„Das wäre ja irrwitzig“

Schnell kristallisierte sich in der Diskussion heraus, dass 750.000 Euro für eine reine Geh- und Radwegbrücke auf jeden Fall zu viel Geld sei. „Das wäre ja irrwitzig“, sagte Stefan Zandt (PFW), „ein Rad- und Fußweg für das Geld ist mir zu wenig“, stellte Manuel Mück (CSU) klar. Blieb also die Frage: Variante 1 oder 2? Für Sepp Lerchl (SPD) stand fest, dass auch Zuschüsse Steuergelder seien. Über zwei Millionen Euro nur dafür, um laut Lerchl 3,7 Hektar Landschaftsschutzgebiet zu erschließen – „da sträubt sich mir alles“. Grundsätzlich sah das Vaas ähnlich: Um den dahinterliegenden, maximal vier Meter breiten Feldweg zu erschließen, „ist mir das ganze G’spui zu teuer“. Zudem – und da hörten die Gemeinderäte genau hin – es ja noch gar nicht sicher sei, dass man bei Realisierung von Variante 1 auch wirklich 50 Prozent Förderung bekomme.

Den Ausschlag dafür, nicht die zuwendungsfähige Variante zu wählen, gab die Aussage der Vertreterin von Dippold und Gerold: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 50 Prozent bekommen.“ Damit war klar, dass man kein Risiko eingehen wolle und lieber Variante 2 verwirkliche. Manch Gemeinderat hätte zwar lieber die große Lösung – also Variante 1 – gehabt, manch einer liebäugelte aber auch mit der Nulllösung, sprich: Die bestehende Brücke abreißen und Schluss. Schließlich gebe es noch eine andere Brücke, über die die Felder erschlossen seien – auch wenn dann die eventuell neu gebaut werden müsste. Denn, so Anna Gründel (PFW): „Wir bekommen so oder so eh nichts G’scheits!“

