Weihnachtstrucker auf großer Fahrt: Allershausen ist die nördliche Zentrale der Johanniter-Aktion

Packen an: (v. l.) Ulrike Ritter (Helferin), Eva Maria Geiss (Johanniter-Ortsbeauftragte Allershausen), Veronika Vöerös (Helferin), Ulrich-Joachim Müller (Ehrenamtliches Mitglied des Regionalvorstands), Hermann Mayr (Helfer) und Willi Holmhey (Lkw-Fahrer). © Hans Bauer

In Allershausen ist dieser Tage viel los: Die Ampertalgemeinde ist die nördliche Zentrale der Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion.

Allershausen – In den Tagen vor Weihnachten waren die Johanniter im Regionalverband wieder mehr als fleißig: Rund 2500 Päckchen haben sie für den Weihnachtstrucker eingesammelt. Am 2. Weihnachtsfeiertag machte sich der auf große Reise. Dabei spielt auch Allershausen eine wichtige Rolle.

Lkw bricht Richtung Osten auf

Bis kurz vor Heiligabend waren die fleißigen Helferinnen und Helfer unterwegs, damit in dieser Woche der Transport in die Zielländer Ukraine, Bosnien und Herzegowina, Republik Moldau, Rumänien, Bulgarien, und Albanien starten kann. „Auch in diesen für viele Menschen so unsicheren Zeiten erfährt der Weihnachtstrucker eine große Unterstützung. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend, und wir sind für jedes Päckchen und jede Spende dankbar“ freut sich Michael Raab, Projektleiter und Marketing der Johanniter in Oberbayern.

In Allershausen, auf dem Gelände des Johanniter-Ortsverbands, ist die Zentrale für den Norden des Regionalverbands Oberbayern. Von dort starten nun jeden Morgen die Lastwagen zur Abholung und bringen abends die Pakete zum Verladen dorthin. Im Süden übernimmt dies der Johanniter-Ortsverband Peißenberg (Kreis Weilheim-Schongau), hier unterstützt die Johanniter-Jugend.

Auch an Menschen vor Ort denken

„Wir helfen mit dem Weihnachtstrucker nicht nur in den genannten Zielländern, sondern arbeiten hier im Regionalverband Oberbayern auch mit der Tafel Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm zusammen“, erklärt Raab. Jeweils einen Lkw mit Paketen bekommen die Einrichtungen. „Denn auch hier vor Ort brauchen Menschen unsere Unterstützung.“ ft

