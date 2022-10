Wenn der Schulweg zur Weltreise wird: Eltern aus dem Ampertal klagen an

Von: Andrea Beschorner

vor der Fahrt mit dem Schulbus zwischen dem Ampertal und Freising graut es vielen Schülern. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Der Weg zur Realschule Gute Änger in Freising gestaltet sich für Mädchen und Buben aus dem Ampertal gefühlt zu einer kleinen Weltreise. Und das zwei Mal täglich.

Allershausen/Hohenkammer/Kranzberg – Eltern und die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden haben schon oft Alarm geschlagen: Passiert ist bislang nichts. Kinder aus Hohenkammer, Allershausen und Kranzberg sind, wenn sie die Realschule Gute Änger in Freising besuchen, täglich mindestens eine Stunde und 15 Minuten mit dem Bus unterwegs – einfach. Und, wie CSU-Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz im FT-Gespräch berichtet, oft kommen sie in der Früh nicht mal pünktlich in der Schule an. „Was freilich vor allem, wenn eine Schulaufgabe oder Ex geschrieben wird, ein Problem darstellt“ – eine Tatsache, die die betroffenen Eltern sowohl bei der Schulleitung als auch in ihren Heimatgemeinden schon mehrfach mit der Bitte um Unterstützung in der Sache vorgebracht haben. Denn die Realschule an den Guten Ängern ist auf dem Schulbusweg die letzte Haltestelle. Eine kleine Weltreise – nicht nur für die Kinder und Jugendlichen aus Hohenkammer, für die aber ganz besonders, denn sie müssen um 6.45 Uhr als erste in den Bus einsteigen. „Das heißt für die meisten, spätestens um 6 Uhr aufstehen“, so Kellner-Zotz. Warum die Fahrt so lange dauert, liegt auf der Hand: Der MVV-Linienbus fährt alle kleinen Ortschaften an. Und dass es sich dabei um eine öffentliche Buslinie handelt, ist das Problem: Die Streckenführung kann nicht so einfach geändert werden, „da sind Anschlussverbindungen betroffen“, erklärt Allershausens Gemeinderätin. „Das Thema ist sehr komplex, das ist uns allen bewusst.“ Und das seit Jahren, seitdem es die Realschule im Süden Freisings gibt. Zudem sind die Kinder aus dem Ampertal nicht die einzigen, die unter einer schlechten Anbindung an die Schule leiden.

Tunnel hat Eltern neue Hoffnung gegeben

Den Tunnel der Westtangente haben Eltern jetzt als Chance gesehen, um endlich etwas zu ändern und nach Jahren diesen Missstand endlich zu beheben. Über den Tunnel könnte die Schule nämlich angefahren werden, ohne davor alle Bushaltestellen Freisings abzuklappern. Doch bislang hat sich nichts in diese Richtung getan, wie die Eltern der betroffenen Kinder bedauern. Allershausens Bürgermeister Martin Vaas und sein Kollege aus Kranzberg, Herrmann Hammerl, haben jedoch immer wieder im Landratsamt nachgefragt, haben um ein Gespräch in der Sache gebeten. Und siehe da: Das Landratsamt hat nun den betroffenen Bürgermeistern ein Treffen in Aussicht gestellt, wie Allershausens Geschäftsleiter Christian Graßl auf FT-Nachfrage erklärt. Wann das sein wird, stehe noch nicht fest. Was dann konkret besprochen werden wird, könne man freilich auch nicht vorhersagen, wie Bianca Kellner-Zotz sagt. „Aber angesichts dessen, dass es eine Menge Kinder sind, angesichts der langen Fahrzeit und auch ob der Tatsache, dass die Busse ohnehin schon so überfüllt sind, wäre es wünschenswert, dass man sich komplett neu aufstellt“, so die Hoffnung der Eltern, wie Kellner-Zotz sagt. Eine Frage, die über allem schwebt und mit der – so ihre Sorge – das Ganze wohl steht und fällt, sei: Wer soll eine Lösung etwa über eine zusätzliche Buslinie bezahlen? „Und da sage ich schon jetzt, dass die Kosten nicht an den Gemeinden hängen bleiben dürfen.“

Übervolle Busse halten andere Fahrgäste fern

Die mit Schülern übervolle MVV-Buslinie macht den Weg nach Freising nicht nur für den Nachwuchs zur Qual, viele von ihnen müssen den kompletten Weg bis zur Schule stehen und kommen, wie die Eltern sagen, oft völlig fertig in der Schule an. Auch für Berufstätige, die gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen würden, ist dieser völlig überfüllte Bus oft keine Alternative zum Auto.

Und dann sind da noch einige Eltern, die ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Realschule bringen, anstatt sie täglich dieser Tortur auszusetzen: „Freilich verbinden die Eltern das oft mit dem Weg zur Arbeit, aber es ist nicht der Sinn der Sache, wenn man Individualverkehr vermeiden will“, sagt Kellner-Zotz, die sechs Familien allein aus Allershausen weiß, die ihre Kinder zur Schule fahren. Und noch eines darf man nicht vergessen: Die Busse sind im Moment übervoll, obwohl noch die wegen Corona genehmigten Verstärkerbusse fahren. „Dafür haben wir erfolgreich gekämpft“, berichtet Bianca Kellner-Zotz. Doch die Finanzierung läuft demnächst aus – und ob sie verlängert wird, steht noch in den Sternen.

