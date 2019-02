Wenn Essen krank macht: Expertin spricht in Allershausen über schlechte Ernährung

Ernährungsexpertin Lydia Diana Brunner sprach in Allershausen über die Folgen von schlechten Ernährungsgewohnheiten - und gab den Zuhörern einen eindringlichen Ratschlag.

Allershausen–„Die Politik wird’s nicht richten – aber Sie dürfen es selbst tun.“ Diese Botschaft gab Lydia Diana Brunner ihren Zuhörern in der Gemeindebücherei Allershausen mit auf den Weg. Dort referierte die Naturheilpraktikerin zum Thema „Lebens-Mittel oder Food“. Im Zentrum des informativen Abends stand alles, was mit gesunder Ernährung zu tun hat – und mit Ernährungsgewohnheiten, bei dem sich einem bei näherer Betrachtung die Haare aufstellen.

Als Expertin spricht Brunner aus Erfahrung: Nichts beeinflusse das Wohlbefinden eines Menschen so sehr wie seine Ernährung. Zahlreiche interessierte Allershausener waren gekommen, um sich Infos aus erster Hand zu holen. Das größte Problem sei laut Brunner die gezielt unübersichtliche Auswahl. Denn: Was mache man, damit die Deutschen etwas kaufen? Man gebe allem ein „Zertifikat“. Dass diese im Prinzip überhaupt nichts aussagen würden, davon ließen sich die Kunden oft nicht beeinflussen. „Kontrollierter Anbau hört sich super an.“ Zu bedeuten habe es jedoch leider überhaupt nichts, lasse keine Rückschlüsse auf die Qualität des Produkts zu. Aber so funktioniere nun mal Marketing.

Lesen Sie auch: Gesundheitsregion Plus gibt ordentlich Gas - jetzt mit neuer Homepage

+ In die Abgründe der schlechten Ernährungsgewohnheiten blickte Lydia Diana Brunner. © ps „Man kennt sich nicht mehr aus – das ist das größte Problem“, brachte es die Referentin auf den Punkt. Eine Frage, die besonders interessierte: Wie viel Zucker täglich liegt im Rahmen des Verträglichen? Da musste die Referentin die Zuhörer etwas unsanft auf den Boden der Tatsachen holen: „Mit einem Wurstbrot ist der tägliche Zuckerbedarf eines Erwachsenen bereits gedeckt.“ Das wisse nur niemand. Grundsätzlich geht die Expertin von folgender Tatsache aus: „Wir essen zu fett, zu süß, zu salzig, zu viele Zusatzstoffe und vor allem zu viel.“

Wie enorm die Auswirkungen der Zusatzstoffe in der Nahrung seien, verdeutlichte die Referentin anhand eines Beispiels, bei dem es vielen Zuhörern einen Schauer über den Rücken jagte: Die Menschen seien so voll mit Konservierungsstoffen, dass es inzwischen ein Problem auf den Friedhöfen darstellt. „Leichen verwesen wesentlich langsamer – wir machen uns durch unsere Ernährung haltbar.“

„Je leistungsfähiger man sein möchte, desto weniger tierische Produkte sollte man essen“

Doch wie sieht sie aus, die richtige Ernährung? Trends gebe es unzählige. Lydia Diana Brunner schreibt in ihrer täglichen Arbeit keinen bestimmten Stil als den einzig Wahren vor. Allerdings gibt es eine klare Richtlinie, die man ihrer Meinung nach beachten sollte: Je leistungsfähiger man sein möchte oder je kränker man sich fühlt, desto weniger tierische Produkte solle man zu sich nehmen. Sie selbst lebt nicht vegan – „dazu ist Käse einfach zu lecker“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Aber man könne darauf achten, wo die tierischen Produkte herkommen, vor allem beim Fleisch.

Wer sensibel ist, wer anfällig für Burn-out oder depressive Verstimmungen ist, für den sei Fleisch nichts. Denn: „Alle Stresshormone, die ein Masttier in sich trägt, werden bei dessen Tod ausgeschüttet. Die Zustände in einem Schlachthof sind Stress pur, das spürt jedes Tier. Und all diese Stresshormone nehmen wir täglich in uns auf – und wollen uns einreden, dass es keine Auswirkungen auf uns hat.“ Man müsse nicht vegan leben. Das schaffe, so die Expertin, sowieso kaum jemand. Vor allem dann nicht, wenn der Rest der Familie täglich nach tierischen Produkten verlange. Aber ein deutliches Reduzieren von ungesunden tierischen Produkte auf dem Speiseplan sei nach den Worten der Referenten machbar. „Einen veganen Tag in der Woche einzulegen schafft jeder.“ Ebenso wie auf die Qualität zu achten. Bio sei teurer – aber der Körper und die Gesundheit würden es danken.

Auch interessant: Ärger über „Müllhalde“ am Freisinger Bahnhof - Yorma‘s-Leiterin verteidigt sich

Ein Versprechen gab die Naturheilpraktikerin ihren Zuhörern noch mit auf den Weg: Wer sich bewusst ernährt, wer auf Fleisch oder allgemein ungesunde Lebensmittel verzichtet, der werde schon nach kurzer Zeit aus einer Trance erwachen. Wer sich bewusst ernährt, werde auch bewusster durchs Leben gehen. Pascale Fuchs