Yaskawa-Erweiterung Allershausen - Bürgermeister warnt: „Uns könnte ein wichtiger Steuerzahler wegbrechen“

Von: Andrea Beschorner

Yaskawa will erweitern: Dem Gemeinderat lagen dazu bereits umfangreiche Pläne vor. Manchem Gemeinderat war das im aktuellen Verfahrensstand zu viel des Guten. © Beschorner

Die Firma Yaskawa will erweitern. Nicht alle Gemeinderäte Allershausens sind davon begeistert. Bürgermeister Vaas jedoch will das Vorhaben konstruktiv begleiten.

Allershausen – Der globale Technologieanbieter Yaskawa Europe GmbH in Allershausen möchte erweitern. Im Gemeinderat Allershausen gab es dazu kritische Stimmen, woraufhin sich Geschäftsführer Marcus Mead in einem Leserbrief zu Wort meldete. Allershausens Bürgermeister Martin Vaas unterstreicht im FT-Gespräch, wie wichtig das Unternehmen für die Gemeinde im Hinblick auf Arbeitsplätze und all das, was Allershausen auf der To-Do-Liste stehen hat, ist.

Herr Vaas, Sie waren von den kritischen Stimmen zur Yaskawa-Erweiterung im Gemeinderat relativ überrascht. Können Sie sich den Sinneswandel mancher Gemeinderäte mittlerweile erklären?

Ja, ich war wirklich überrascht. Vor allem, weil es bei der Erweiterung von Yaskawa um den kleinsten Teil des Gewerbegebiets geht. Das 80 000 Quadratmeter große Areal hat die Firma Dibag gekauft und möchte das jetzt entwickeln. Auf 10 000 Quadratmetern wird sie den Erweiterungsbau für Yaskawa errichten. Das soll so laufen, wie damals bei der Firma Lear Corporation in Leonhardsbuch, die das Gebäude auch von Dibag gemietet hatte. Überrascht hat mich der Gegenwind, weil es ja nur um die Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderung ging und noch gar nicht um Details. Aber der Antragsteller hatte uns schon viel mehr Unterlagen und Pläne geliefert, das war manchem Gemeinderat wohl zu viel. Grundsätzlich sind umfangreiche Unterlagen ja von Vorteil, wenn man möglichst früh eine Ahnung hat, was auf dem Grundstück passieren soll.

Und auf dem restlichen Areal – insgesamt ist die Fläche 80 000 Quadratmeter groß.

Auf dem restlichen Areal möchte sich ein anderes großes Unternehmen ansiedeln, auch das läuft über Dibag, aber Details dazu kann ich noch nicht öffentlich sagen, weil die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien – Dibag und dem Interessenten – noch nicht abgeschlossen sind.

Leonhard Held kritisierte in der Sitzung, dass kleine und mittelständische Unternehmen in der Entwicklung dieses Gewerbegebiets nicht vorkommen. Gäbe es dafür Platz an anderer Stelle?

Ja und das weiß der Gemeinderat auch. Wir sind schon dran, in diese Richtung aktiv zu werden. Es laufen bereits Grundstücksverhandlungen, um Gewerbeflächen für heimische, bereits ansässige Firmen schaffen zu können.

Der Leserbrief des Yaskawa-Geschäftsführers Marcus Mead hatte relativ deutlich zum Inhalt, dass Allershausen nicht der einzige Standort sei, an dem die Erweiterungspläne umgesetzt werden könnten. Haben Sie Bedenken, dass Yaskawa Allershausen verlassen könnte?

Ich kann absolut nachvollziehen, dass Yaskawa irritiert über den Verlauf der Sitzung war. Zumal der Gemeinderat sich über die Thematik bereits im Dezember nichtöffentlich beraten hatte und wir danach Yaskawa signalisiert hatten, dass wir einer Erweiterung zustimmen würden. Und natürlich könnte es sein, dass Yaskawa die Produktion ins Ausland verlagert. Das wollen wir alle nicht.

Was würde das für die Gemeinde bedeuten?

Verlust von Arbeitsplätzen zum einen. Aber unter Umständen könnte uns ein wichtiger Gewerbesteuerzahler wegbrechen. Und bei der Liste von Dingen, die die Gemeinde Allershausen gerade auf den Weg gebracht hat und die wir realisieren möchten, wäre das fatal. Ich nenne da nur den Kommunalen Wohnungsbau und den neuen Kindergarten.

Was würden Sie sich in der Sache vom Gemeinderat wünschen?

Der Gemeinderat hat nach dieser kritischen Debatte ja am Ende doch noch mit nur zwei Gegenstimmen Ja zur Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderung gesagt. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir im Gemeinderat konstruktive Beiträge zur Planung leisten, aber dem Ganzen nicht unnötig Steine in den Weg legen.

