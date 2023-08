Zusammen ist man weniger allein: Gruppenauftakt bei Allershauser Trauerbegleitung

Groß gegen Klein: Beim Holz-Outdoorspiel konnten die Kinder auf andere Gedanken kommen. © Johanniter

Kinder trauern oft anders als Erwachsene. Die Johanniter bieten in Allershausen eine Trauerbegleitung an, die ihren diesjährigen Auftakt feierte.

Allershausen – Bei Sonnenschein haben sich fünf Familien im Johanniter-Kinderhort in Allershausen zum ersten Kennenlernen der Trauergruppe Lacrima getroffen. Die sieben Kinder wurden von drei ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen, Katharina Rode, Michaela Kintzler und Silvia Brunner, durch den Tag geführt. Unterstützt wurde die Gruppe von Constanze Ostertag als Fachbegleiterin und Melanie Weber als Lacrima-Koordinatorin.

Nach einer Vorstellrunde gab es Zeit sich zu beschnuppern, im Garten Fußball zu spielen, oder das Klettergerüst zu nutzen. Spaß machte allen auch ein Holz-Outdoorspiel, bei dem die Betreuer gegen die Kinder antraten.

„Uns war es wichtig eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, damit sich die Familien wohlfühlen und so in den Austausch kommen können. Gerade jetzt ist für die Kinder der spielerische Umgang sehr wichtig“, erklärt Melanie Weber.

Trauerbegleitung der Johanniter startet heuer am 16. September in Allershausen

Lacrima ist ein Angebot zur Trauerbewältigung für Kinder und Jugendliche. Es werden bewusst ehrenamtliche Trauerbegleitungen eingesetzt, damit ganz niederschwellig gearbeitet werden kann. Die Kinder sollen vor allem mit anderen Kindern in Kontakt gebracht werden, um einen Freiraum für die Trauerarbeit schaffen. Dadurch finden nicht nur die betroffenen Kinder und Jugendlichen eine Unterstützung, sondern auch die Eltern Entlastung.

„Ich möchte mich bei allen Familien bedanken, dass sie uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben und so offen mit dem sensiblen Thema umgegangen sind. Ein Lob auch an unsere ehrenamtlichen Betreuerinnen, die an diesem Tag vollen Einsatz gezeigt haben“, dankt Weber.

Bei den Johannitern freut man sich nun auf den Gruppenstart für Kinder im Grundschulalter am 16. September. Die Treffen finden alle drei Wochen samstags im Kinderhort Allershausen statt. ft

