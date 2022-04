Fataler Fahrfehler hinter Allershausen: Zwei Verletzte und 152 000 Euro Sachschaden

Ein Unfall mit zwei Verletzten, vier Pkw und einem Schaden von 152 000 Euro ereignete sich am Mittwoch auf der A9.

Schwerer Unfall auf der A 9

Von Wolfgang Schnetz schließen

Ein Unfall mit zwei Verletzten, vier Pkw und einem Schaden von 152 000 Euro ereignete sich am Mittwoch auf der A9. Auslöser war ein Fahrstreifenwechsel.

Allershausen - Mittwochnacht, kurz nach 22.30 Uhr, ereignete sich auf der A 9 Richtung München, etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Allershausen, ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw, zwei Verletzten und einem großen Gesamtschaden von 152 000 Euro, wie die Verkehrspolizei (VPI) Freising meldet.

Der Auslöser

„Vorausgegangen war der Fahrstreifenwechsel eines 46-jährigen Fliesenlegers aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der mittleren auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Mercedes eines 28-jährigen Münchners, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auf den VW Amarok des Fliesenlegers auffuhr“, heißt es im Pressebericht.

Der weitere Ablauf

Die VPI weiter: „Durch den Aufprall wurde der Mercedes nach rechts in die Leitplanke geschleudert, wo er sich überschlug. In den Amarok fuhren dann noch ein Passat eines 34-jährigen Osnabrückers und ein Skoda, der von einem 37-jährigen Wiesbadner gelenkt wurde. Der Münchner und der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurden mittelschwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.“

Die Einsatzkräfte

Weiter heißt es: „An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Allershausen mit 30 Hilfskräften und der Rettungsdienst mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die BAB rund zwei Stunden total gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht.“

