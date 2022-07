TU München

Die TUM handelt als unternehmerische Universität, die Talente fördert und Mehrwert für die Gesellschaft schafft. © Technische Universität München

Ein spannender Arbeitgeber – Die Technische Universität München.

Die Technische Universität München (TUM) ist mit mehr als 600 Professorinnen und Professoren, 48.000 Studierenden sowie 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der forschungsstärksten Technischen Universitäten Europas. 2006, 2012 und 2019 wurde sie als Exzellenzuniversität ausgezeichnet, in internationalen Rankings gehört sie regelmäßig zu den besten Universitäten Deutschlands.

Ihre Schwerpunkte sind die Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften und Medizin, verknüpft mit den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die TUM handelt als unternehmerische Universität, die Talente fördert und Mehrwert für die Gesellschaft schafft. Dabei profitiert sie von starken Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft. Weltweit ist sie mit dem Campus TUM Asia in Singapur sowie Verbindungsbüros in Brüssel, Mumbai, Peking, San Francisco und São Paulo vertreten.

TUM-Stellenanzeige © Technische Universität München

Die TUM bündelt ihre Kompetenzen aus dem Bereich Lebenswissenschaften in der TUM School of Life Sciences auf dem modernen Campus Weihenstephan in Freising. Vom Molekül über die Pflanze und das Tier bis zum Ökosystem und zur Landschaft wird hier unter dem Motto „One Health“ molekularbiologisch (Molecular Life Sciences), systemisch (Life Science Systems) und ingenieurwissenschaftlich (Life Science Engineering) geforscht und gelehrt.

Kontakt

Technische Universität München

School Office TUM School of Life Sciences

Alte Akademie 8

85354 Freising

Mail: application-schooloffice@ls.tum.de

www.tum.de/die-tum/arbeiten-an-der-tum/stellenangebote

