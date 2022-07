Gemeinde Aschheim

Teilen

Aschheim bietet den perfekten Ausgleich nach dem Feierabend. © Gemeinde Aschheim

Der Bauhof der Gemeinde Aschheim ist auf der Suche nach einem ausgebildeten Landmaschinenmechaniker (m/w/d). Bewerben Sie sich noch heute!

Sie sind ausgebildeter Landmaschinenmechaniker (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie bei der Gemeinde Aschheim genau richtig! Als Gemeinde-Mitarbeiter am Bauhof von Aschheim profitieren Sie von einem überaus abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeitsbereich – wie auch von der Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten und kooperativen Team.

Weitere Pluspunkte für Sie:

eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD

eine betrieblichen Altersvorsorge

die Unterstützung bei Ihrer Wohnungssuche im neuen Lebensumfeld

umfassende Fortbildungsmöglichkeiten

und vieles mehr

Neben dem facettenreichen Tätigkeitsfeld, unter anderem Winterdienst-Arbeiten, garantiert Ihnen Aschheim zudem einen hohen Wohlfühlfaktor außerhalb der Arbeitswelt. Ob nun Kultur, Kunst oder vielleicht auch Sport – in der Gemeinde Aschheim bleibt keiner Ihrer Wünsche unerfüllt. Ruhe und Ausgleich finden Sie beispielsweise in den großen schönen Parkanlagen, aber auch Konzerte und Kulturveranstaltungen aller Art werden in Aschheim groß geschrieben. Gleich zwei große moderne Sportzentren mit einem vielfältigen Angebot sorgen für den richtigen Ausgleich nach Feierabend.

Stellenanzeige Gemeinde Aschheim © Gemeinde Aschheim

Abgesichert durch Ihre Beschäftigung im öffentlichen Dienst können Sie so in der Stadt mit den Ortsteilen Aschheim und Dornach das Leben genießen – in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt München. Zögern Sie deshalb nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute bei der Gemeinde Aschheim – dem Arbeitgeber Ihrer Zukunft. (Richard Lorenz)

Die Gemeinde Aschheim freut sich auf Ihre Bewerbung.

Ausgebildeter Landmaschinenmechaniker (m/w/d)

Bewerbung bitte per Mail an: personal@aschheim.de

Besuchen Sie die aktuellen Jobangebote: https://www.aschheim.de/de/gemeinde-leben/aktuelles/stellenausschreibungen

Aschheim/Dornach befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt München. © Gemeinde Aschheim

Der Besitz des Führerscheins Klasse C oder CE wird vorausgesetzt.

Kontakt

Gemeinde Aschheim

Saturnstraße 48

85609 Aschheim

Telefon: 089 / 90 9978-47 (Herr Tschiedel)

Mail: personal@aschheim.de

Webseite: https://www.aschheim.de

Zurück zur Übersicht