Gemeinde Grasbrunn

Teilen

Die Gemeinde Grasbrunn ist ein bayerischer Schatz, in dem sich alle wohlfühlen. © Dirk Münich

Grasbrunn ist eine Gemeinde im östlichen Landkreis München, zu der die Gemeindeteile Grasbrunn, Neukeferloh, Harthausen, Keferloh und Möschenfeld zählen. Insgesamt leben hier knapp 7.000 Einwohner.

Die Gemeinde ist ein bayerischer Schatz, denn hier kann sich jeder wohlfühlen. Grasbrunn vereint bayerische Traditionen, landschaftliche Idylle und modernes Leben. Durch die Nähe sowohl zu Bergen und Seen als auch zur Großstadt München, gelegen am Rande großer Wald- und Naherholungsgebiete, bietet die Gemeinde vielfältige Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung. Viele Radwege laden zu Erlebnistouren ein und Sportbegeisterte haben eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten.

Grasbrunn verfügt über eine sehr gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung und ist über die A 99 oder mit der S-Bahn (Haltestelle Vaterstetten) schnell zu erreichen.

Aktuell baut die Gemeinde zusätzlichen Wohnraum für Mitarbeiter*innen, welcher voraussichtlich ab November 2023 bezugsfertig ist.

Die Kinderwelt Grasbrunn

Die Kinderwelt Grasbrunn wird als Haus für Kinder mit insgesamt 246 Plätzen in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Hort geführt. Bringen Sie Ihre eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten ein, machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und bewerben Sie sich!

Stellenanzeige Gemeinde Grasbrunn © Gemeinde Grasbrunn

Sie bekommen einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in einer kommunalen Kindertageseinrichtung in einem engagierten und kreativen Team mit gutem Arbeitsklima. Eigene Ideen und Projekte in den Bereichen Sport, Kunst und Musik sind sehr willkommen.

Bewerben Sie sich unter www.grasbrunn.de/jobs

Impressionen: Gemeinde Grasbrunn Fotostrecke ansehen

Kontakt

Gemeinde Grasbrunn

Lerchenstraße 1

85630 Grasbrunn

Telefon: 089 461002-0

Fax: 089 461002-190

E-Mail: info@grasbrunn.de

www.grasbrunn.de

Zurück zur Übersicht