Arbeitnehmern wird in der Gemeinde Hallbergmoos einiges geboten. © Gemeinde Hallbergmoos.

Sie sind Bauingenieur/in oder Hochbautechniker/in? Dann bewerben Sie sich jetzt bei der Gemeinde Hallbergmoos.

Die Gemeinde Hallbergmoos sucht genau Sie! Werden Sie noch heute ein wertgeschätzter Teil des kommunalen Teams und bewerben Sie sich als Bauingenieur (m/w/d) oder als Hochbautechniker (m/w/d) – Sie werden es nicht bereuen! Die Vorteile Ihrer neuen Arbeitsstelle bei der Gemeinde Hallbergmoos liegen klar auf der Hand. Neben einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, flexiblen Arbeitszeiten und der Bezahlung nach TVöd, profitieren Sie auch durch großzügige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Aber das ist längst nicht alles: Neben der Gewährung eines monatlich steuerfreien Sachbezugs, die Zahlung einer Fachkräfte- und Großraumzulage bietet Ihnen Hallbergmoos zudem die Möglichkeit des Bezugs einer gemeindeeigenen Wohnung.

Was Sie außerdem überzeugen wird: Zahlreiche Wander- und Radwege und wunderschöne Parkanlagen laden Sie herzlich ein, Ihren wohlverdienten Feierabend in der Gemeinde zu genießen. Kultur und Kunst werden in Hallbergmoos genauso großgeschrieben wie ein großes Spektrum an sportlichen Angeboten. Zudem können Sie aufgrund der sehr guten S-Bahn-Verbindungen in nur wenigen Minuten die Landeshauptstadt erreichen, um dort nach Lust und Laune den Großstadtflair zu genießen. Verreisen Sie gerne? Auch dann ist die Gemeinde Hallbergmoos durch den nahen Flughafen die perfekte neue Heimat für Sie. Zögern Sie nicht lange und bewerben Sie sich am besten noch heute im engagierten Team der kommunalen Arbeit – einer Arbeit, mit der Sie in eine neue Zukunft starten können.

Die Gemeinde Hallbergmoos freut sich auf Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2022.

Kontakt

Gemeinde Hallbergmoos

Rathausplatz 1

85399 Hallbergmoos

Telefon: 0811 / 55 22-0

Mail: bewerbung@hallbergmoos.de

Webseite: www.hallbergmoos.de