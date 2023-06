Gemeinde Marzling

Rathaus der Gemeinde Marzling. © Gemeinde Marzling

Die Gemeinde Marzling sucht für den nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter für die Bauverwaltung (m/w/d). Jetzt bewerben!

Die Gemeinde Marzling gehört mit derzeit ca. 3.500 Einwohnern und 20 Quadratkilometern eher zu den kleineren Gemeinden. Mit weiteren zehn Ortsteilen (Goldshausen, Jaibling Unterberghausen, Eixendorf, Brunnhofen, Rudlfing, Hangenham, Riegerau/Riedhof, Hirschau und Stoibermühle), die meist noch von der Landwirtschaft geprägt sind, bildet sich eine homogene, intakte Einheit.

Die Gemeinde liegt je zur Hälfte in der Münchner Schotterebene und im tertiären Hügelland, das sich von der Isar bis zur Amper erstreckt.

Perfekte Lage und umfangreiche Infrastruktur

Durch die Nähe zur Bischofsstadt Freising und vor den Toren der Landeshauptstadt München, dem nahen Flughafen MUC II, dem unmittelbaren Autobahnanschluss Freising-Ost, direkt an der Staatsstraße 2350 (ehemalige B 11) und an der Bahnlinie München-Landshut-Regensburg, sowie einer Stadtbusverbindung nach Freising, ist Marzling sehr gut verkehrserschlossen und somit eine sehr geschätzte Wohngemeinde.

An Infrastruktur ist vieles vorhanden, was sich der moderne Mensch heute so wünscht bzw. erforderlich ist (z.B. ein Kinderhaus mit Krippe und Kindergarten, einen Kinderhort mit 100 Betreuungsplätzen, eine Grundschule mit Sporthalle, ein Bau- und Wertstoffhof, ein neues Feuerwehrhaus, ein Seniorenwohn- und Pflegeheim, Sportanlagen mit Fußballfeldern, Stockbahnen, Tennisplätzen, Beachvolleyballfeld, Fitnesspark und Sportheim, mehrere Badeweiher und den Erholungssee „Stoibermühle“).

Durch wunderbare, sehr gut ausgebaute Rad- und Wanderwege entlang der Isar kann man unter schattenspendenden alten Bäumen problemlos und autofrei von Marzling aus per Fahrrad Freising, München und Landshut erreichen.

Gemeinde mit vielfältigem kulturellen Leben

Das kulturelle Leben wird von mehr als 20 Vereinen und Institutionen getragen. Für die Gemeinde ist die soziale Komponente sehr wichtig und wird gelebt.

Mit rund 75 Beschäftigten hat die Gemeinde Marzling eine modern organisierte Gemeindeverwaltung und bietet einen qualifizierten und bürgernahen Service für ihre Einwohner.

Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind in den Bereichen des Sozial- und Erziehungsdienstes, als auch im Verwaltungsdienst vielfältig. Auch der handwerkliche Bereich des Bauhofs ist erwähnenswert.

Auf der Suche nach flexiblen Fachkräften

Um auch den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein und dem Anspruch als Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden, ist die Gemeinde Marzling ständig auf der Suche nach flexiblen und engagierten Fachkräften, die vorausschauend und teamorientiert arbeiten und dabei ein ausgeprägtes Gespür für die Belange der Bürgerinnen und Bürger besitzen.

Folgende Stelle ist aktuell in der Gemeinde Marzling zu besetzen:

Sachbearbeiter für die Bauverwaltung (m/w/d) © Gemeinde Marzling

Die Gemeinde Marzling freut sich auf Ihre Bewerbung:

Bewerbung bitte per Mail an: personalamt@marzling.de

Besuchen Sie die aktuellen Jobangebote: www.marzling.de/aktuelles/stellenmarkt

Kontakt

Gemeinde Marzling

Freisinger Straße 11

85417 Marzling

Webseite: www.marzling.de

