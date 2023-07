Vielseite Jobmöglichkeiten in Neufahrn

Gemeinde Neufahrn

Neufahrn ist eine aufstrebende Gemeinde mit ca. 21.000 Einwohner im Norden von München. © Gemeinde Neufahrn

Neufahrn bietet Freizeitangebote, ÖPNV sowie Einkaufsmöglichkeiten. Die beliebte Gemeinde im Norden Münchens hat freie Jobangebote für Ihre Karriere.

Neufahrn, eine aufstrebende Gemeinde mit ca. 21.000 Einwohnern im Norden von München präsentiert sich heutzutage als Stadt und Land zugleich. Geschichtlich über Jahrhunderte ländlich geprägt, liegt Neufahrn durch die Nähe zur Landeshauptstadt und zum Flughafen München in einer hochattraktiven Wohn- und Arbeitsregion. Viele Mitbürger haben hierdurch in Neufahrn zu ihrem neuen Lebensort gefunden, andere sind seit Generationen hier verwurzelt.

Das hat Neufahrn zu bieten

Die Gemeinde Neufahrn ist zurecht stolz auf ihre hervorragend entwickelte Infrastruktur. Eine exzellente ÖPNV-Anbindung, mit S-Bahn- und Busverbindungen, sowie die optimale Autobahnanbindung an die A9 und A92, machen den Standort Neufahrn gleichermaßen attraktiv für Wirtschaft und Arbeitnehmer.



In Neufahrn haben sich viele Unternehmen niedergelassen. © Gemeinde Neufahrn

Auch als Wohnort kann Neufahrn punkten. Die Freizeitinfrastruktur mit verschiedensten Einrichtungen für alle Altersgruppen, sowie eine gute ausgebaute Bildungs- und Sozialinfrastruktur garantieren Lebensqualität in Neufahrn. Alle Einrichtungen für den täglichen Bedarf, wie auch Apotheken und mehrere Arztpraxen sind vorhanden. Es gibt am Ort zwei Grundschulen, eine Hauptschule und ein Gymnasium. Die vhs Neufahrn-Hallbergmoos ergänzt das Bildungspaket am Ort mit einem breit gefächerten und differenzierten Kursangebot.

Junge Familien profitieren von mehreren Kindergärten und -krippen verschiedener Träger, sowie einem Hort. Regelmäßige Märkte, Feste und Konzerte beleben das gesellschaftliche Leben und bringen die Bevölkerung zusammen. Zudem stellen die vielen aktiven Vereine im Gemeindegebiet sicher, dass für jeden etwas dabei ist, der sich im Verein engagieren möchte.



Jobangebote der Gemeinde

Vielseite Jobmöglichkeiten in Neufahrn

In Bezug auf die Wirtschaft zeichnet sich Neufahrn durch eine gesunde Mischung aus traditionellen Handwerksbetrieben und modernen Unternehmen aus. Es gibt sowohl lokale Geschäfte als auch größere Gewerbegebiete mit Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen. Die Nähe zu den Hochschulen in Garching, Freising und München bieten attraktive Bedingungen für forschungs- und entwicklungsintensive Firmen.

Diese Stellen sind in Neufahrn zu vergeben. © Gemeinde Neufahrn

Die Jobangebote bei der Gemeinde Neufahrn sind vielseitig. Die Beschäftigten der Gemeinde sind in den verschiedensten kommunalen Aufgabenbereichen tätig. Sie sorgen dafür, dass die Bürger:innen in einer lebenswerten Kommune wohnen.

Als Arbeitgeberin bietet die Gemeinde ihren Mitarbeiter:innen ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexibler Arbeitszeitgestaltung, leistungsgerechter Bezahlung und einer Großraumzulage. Eine Anstellung im öffentlichen Dienst bietet zudem ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven und attraktiven Konditionen.

Aktuell bieten sich bei der Gemeinde Neufahrn folgende Karrierechancen:

IT-Administrator/in Rathaus (m/w/d): In dieser Position sind Sie für die Verwaltung und Wartung der IT-Infrastruktur im Rathaus verantwortlich. Sie unterstützen die Mitarbeiter bei technischen Fragen und sorgen für einen reibungslosen Betrieb der IT-Systeme.

In dieser Position sind Sie für die Verwaltung und Wartung der IT-Infrastruktur im Rathaus verantwortlich. Sie unterstützen die Mitarbeiter bei technischen Fragen und sorgen für einen reibungslosen Betrieb der IT-Systeme. Mitarbeiter/in für das Vorzimmer des ersten Bürgermeisters (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit: In dieser abwechslungsreichen Rolle unterstützen Sie den ersten Bürgermeister in administrativen und organisatorischen Belangen. Sie sind die erste Anlaufstelle für Besucher:innen und übernehmen die Koordination von Terminen und Veranstaltungen.

Mitarbeiter/in Bauleitplanung (m/w/d): Als Teil des Teams für Bauleitplanung unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten. Sie bearbeiten Anträge, erstellen Gutachten und koordinieren den Austausch mit externen Planungspartnern.

Als Teil des Teams für Bauleitplanung unterstützen Sie bei der Entwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten. Sie bearbeiten Anträge, erstellen Gutachten und koordinieren den Austausch mit externen Planungspartnern. Leitung der Abteilung Finanzen (m/w/d): In dieser leitenden Position tragen Sie die Verantwortung für alle finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde. Sie überwachen das Budget, erstellen Finanzberichte und sorgen für eine effiziente Verwaltung der finanziellen Ressourcen.

Hier online bewerben

Interessiert? Wenn Sie auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen sind, bieten Ihnen die aktuellen Stellenangebote in der Gemeindeverwaltung von Neufahrn eine interessante Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten einzubringen und Teil einer dynamischen und engagierten Gemeinschaft zu sein.

Hat Neufahrn Ihr Interesse geweckt?

Unter www.neufahrn.de finden Sie alle Jobangebote. Die Mitarbeitenden des Personalamts der Gemeinde freuen sich auf Ihre Bewerbung.

Kontakt

Tanja Zellermeyr

Tel.: 081659751-127

E-Mail: personal@neufahrn.de