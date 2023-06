Wasserzweckverband Paunzhausen

Der Wasserzweckverband Paunzhausen betreut auch die Gemeinden Allershausen, Hettenshausen, Ilmmünster, die Ortschaft Wolfersdorf sowie den Wasserzweckverband Geroldshausener Gruppe. © minervastock

Der Wasserzweckverband Paunzhausen sorgt dafür, dass Haushalte, Betriebe und Unternehmen jederzeit mit frischem und sauberem Trinkwasser versorgt werden – auch in Krisenzeiten!

Als öffentliche Einrichtung sorgt der Wasserzweckverband Paunzhausen für die zuverlässige und qualitativ hochwertige Wasserversorgung von ca. 14.000 Menschen in seinem Versorgungsgebiet, das sich auf 10 Gemeinden in den Landkreisen Freising und Pfaffenhofen a. d. Ilm erstreckt. Mit modernster Technik und einem engagierten Team sorgt er dafür, dass die Haushalte, Betriebe und Unternehmen jederzeit mit frischem und sauberem Trinkwasser versorgt werden – auch in Krisenzeiten!



Darüber hinaus übernimmt der Zweckverband auch den technischen Betrieb für die eigenständigen Wasserversorgungseinrichtungen der Gemeinden Allershausen, Hettenshausen, Ilmmünster, der Ortschaft Wolfersdorf sowie des Wasserzweckverbandes Geroldshausener Gruppe, in denen weitere 13.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden.



Neben den zentralen Einrichtungen wie den Brunnenanlagen, der Wasseraufbereitung und den Hochbehältern, betreibt er ein weites Netz von Wasserleitungen, das regelmäßig gewartet und erneuert wird. Dabei setzt der Zweckverband auf den einfachen und direkten Kontakt zu seinen Kunden.



Der Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen ist für den Bestand dieser Infrastruktur enorm wichtig. Der Zweckverband setzt sich dafür ein, so werden beispielsweise Maßnahmen zum schonenden Umgang mit dem Grundwasser gefördert, damit unser Trinkwasser auch für die kommenden Generationen in der gewohnt hervorragenden Qualität und Menge zur Verfügung steht.



Für dieses vielseitige und spannende Handwerk sucht der Wasserzweckverband Paunzhausen Fachkräfte und Auszubildende, die ihn bei der Bewältigung dieser systemrelevanten Aufgaben unterstützen wollen.

Stellenanzeige des Wasserzweckverbands Paunzhausen © Wasserzweckverband Paunzhausen

Interesse geweckt? Dann rufen Sie einfach an unter der 08444 91799-0.

Nähere Infos gibt es auch auf der Website www.wzv-paunzhausen.de.

