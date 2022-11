Marktgemeinde Kirchseeon

Teilen

Leben und Arbeiten in der Marktgemeinde Kirchseeon © Marktgemeinde Kirchseeon

Die Marktgemeinde Kirchseeon im Landkreis Ebersberg mit über 11.000 Einwohnern befindet sich östlich von München.

Hohe Lebensqualität und eine gute überregionale Anbindung an die Landeshauptstadt lassen vielfältige Freizeitangebote wahr werden. Kirchseeon verfügt über ein breites Bildungsangebot, ein gut ausgebautes Netz an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, ein buntes Vereinsleben und Angebote für Senioren. Brauchtum und Tradition werden gelebt und dabei wird die Entwicklung für die Zukunft nicht außer Acht gelassen.

Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung Kirchseeon gesucht

Damit die Marktgemeinde so wunderschön bleibt und in Zukunft noch lebenswerter wird, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung gesucht.

Stellenanzeige © Markt Kirchseeon

Stellenanzeige © Markt Kirchseeon

Zu den Stellenangeboten

Die Ziele Kirchseeons in den kommenden Jahren sind groß: Es gibt spannende und abwechslungsreiche Projekte. Die Marktgemeinde soll noch attraktiver und zukunftssicherer werden. Dazu wird Unterstützung und Know-how gesucht. Beim Markt Kirchseeon finden Sie den persönlichen Gestaltungsspielraum, um Ideen mit Kreativität und Eigenverantwortung zu verwirklichen. Fachbezogene Weiterbildung, zugeschnitten auf die Karriere und Interessen sorgen dafür, dass die Tätigkeit im Rathaus erfüllt und man von den zahlreichen Möglichkeiten profitieren kann.

Marktplatz © Markt Kirchseeon

Kontakt

Markt Kirchseeon

Rathausstr. 1

85614 Kirchseeon

Tel.: 08091/552-0

E-Mail: bewerbung@kirchseeon.de

Web: www.kirchseeon.de

Zurück zur Übersicht „Arbeitgeber im öffentlichen Dienst“