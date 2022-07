Verwaltungsgemeinschaft Pastetten

Rathaus Pastetten

Die Verwaltungsgemeinschaft Pastetten besteht aus den Mitgliedsgemeinden Buch am Buchrain mit rund 1.700 Einwohnern und der Gemeinde Pastetten mit etwa 3.000 Einwohnern.

Das Rathaus liegt in Pastetten etwa 35 km östlich von München in unmittelbarer Nähe zur A94. Die Verwaltungsgemeinschaft Pastetten beschäftigt derzeit etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und den Bauhöfen sowie 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gemeindlichen Kindertagesstätte in Buch am Buchrain.

Bauhof in Pastetten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht: Die Verwaltungsgemeinschaft Pastetten stellt ein – bewerben Sie sich!

Stellenanzeige Verwaltungsgemeinschaft Pastetten

Bewerben Sie sich unter www.vg-pastetten.de

In Ergänzung zum bestehenden Team werden motivierte, zuverlässige und engagierte Kolleginnen und Kollegen gesucht, die die Zukunft der beiden Gemeinden gestalten möchten.

Geschäftsleiter Herr Prostmeier und Personalverantwortliche Christina Zadaja

Wer im Team Pastetten arbeitet hat viele Vorteile:

Krisensicherer Arbeitsplatz: Man ist sich in der Verwaltungsgemeinschaft der wichtigsten Ressource – der Beschäftigten – bewusst. Ein krisensicherer, ortsgebundener Arbeitsplatz ist garantiert. Die Bezahlung richtet sich nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes.

Flexible Arbeitszeitmodelle: Es werden flexible Gleitzeitregelungen für die Beschäftigten angeboten. Grundsätzlich bietet ein Arbeitszeitfenster von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr die Möglichkeit, die Arbeitszeit innerhalb der Kernzeiten individuell zu gestalten. In Teilzeit zu arbeiten ist bei uns selbstverständlich. Durch Homeoffice kann ein Teil der Aufgaben auch von zu Hause aus erledigt werden.

Rundumpaket: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht im Rathaus ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile und kostenfreien Getränken zur Verfügung. Regelmäßige Betriebsausflüge und Veranstaltungen tragen zu einem positiven Arbeitsklima bei.

Kontakt

Verwaltungsgemeinschaft Pastetten

Fröbelweg 1

85669 Pastetten

Tel: 08124/4443-0

E-Mail: info@pastetten.de

www.vg-pastetten.de

