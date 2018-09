Hüter der Frühgeschichte feiern Geburtstag

Archäologischer Verein Freising blickt auf 30 Jahre zurück

Die eine hat acht Jahre Arbeit investiert, um dem Archäologischen Verein Freising zum 30. Jahrestag seines Bestehens eine Art „Geburtstagsgeschenk“ machen zu können. Ein anderer konnte davon erzählen, dass Funde aus dem Landkreis Freising in einer bedeutenden Ausstellung im Gropius-Bau zu Berlin vertreten sind. Es war also jede Menge geboten bei der Jahreshauptversammlung des Archäologischen Vereins Freising am Freitagabend in der Klosterbibliothek des Landratsamts.