Jetzt mitmachen! Packerl aus Freising für notleidende Kinder

Bereits zum zwölften Mal sammelt die Familie Ziegltrum – Claudia, Johann und Tochter Lena – Weihnachtspackerl für Kinder in osteuropäischen Ländern. © Lehmann

Die Ziegltrums sammeln Packerl für notleidende Kinder: „Weihnachten im Schuhkarton“ geht in die zwölfte Runde. Mitmachen kann jeder.

Attaching – Bereits zum zwölften mal sammelt die Familie Ziegltrum aus Attaching wieder Päckchen für notleidende Kinder. Mitmachen beim Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ kann jeder.

Im letzten Jahr konnten 400 Päckchen weitergeleitet werden. Wer sich einbringen möchte, kann gerne Selbstgestricktes, Schokolade, Hygienematerial und viele weitere nützliche Dinge spenden. Details sind auch im Internet unter www.jetzt-mitpacken.de beschrieben.

„Auf alle Fälle wird jeder Karton mit ganz viel Liebe und wertvollen Geschenken auf den Weg gebracht“, lautet die Botschaft der Familie Ziegltrum. Verteilt werden die Kartons vorwiegend in osteuropäischen Ländern. Nach Vereinbarung unter Tel. 0 81 61/ 86 12 16 können die Packerl ab sofort bis einschließlich 15. November in der Dorfstraße 39a in Attaching abgegeben werden.

Hier kann man die Packerl abgeben

Weitere Annahmestellen sind Sichtbar Optik (Freising, Am Wörth 3), J.G. Wölfle (Obere Hauptstraße 36), Getränkemarkt Hausler (Erdinger Straße 133, Freising), Papeteria Diegel (Bahnhofstraße 15, Eching) und Schuhhaus Gebhard (Marktstraße 2, Nandlstadt). Um die Aufwandskosten für Versand und Logistik zu decken, werden auch Geldspenden dankbar entgegengenommen.

Und so kann man sich an der Aktion beteiligen: Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder einen vorgefertigten Karton im Internet unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Dann das Päckchen mit Geschenken für ein Mädchen oder einen Buben der Altersklassen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis vierzehn Jahren füllen. Bewährt hat sich laut Familie Ziegltrum eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterial, Hygieneartikeln und verschiedenen Süßigkeiten. ft

Gut zu wissen

Eingepackt werden dürfen nur Dinge, die zollrechtlich in allen Empfängerländern erlaubt sind. Packtipps im Internet unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

