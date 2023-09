So funktioniert Angriffspressing: Attaching mit Gala-Auftritt beim 5:0 gegen Eichstätter Reserve

Willkommen in der Bezirksliga: Muhamed Hajric gratuliert Mete Altay (r.) zum 4:0 – dessen erstes Tor in dieser Liga. © Michalek

Nach zuletzt zahlreichen Gegentoren hat der BC Attaching den Spieß nun einfach umgedreht und Eichstätt II mit einer 5:0-Packung nach Hause geschickt.

Attaching - Der BC Attaching ist immer ein Synonym für „stabile Defensive“ gewesen. Doch an den vergangenen Spieltagen der Bezirksliga Nord kassierte der BCA ungewohnt viele Gegentore. Das sollte sich ausgerechnet gegen den Angstgegner ändern. Die Attachinger haben den VfB Eichstätt II mit 5:0 (3:0) bezwungen – und eine Serie beendet: Erstmals in dieser Saison gelangen der Elf von Trainer Enes Mehmedovic zwei Siege in Folge. Zur Belohnung ging es in der Tabelle rauf auf den vierten Platz.

Eichstätter Reserve war von Beginn an mit der Aggressivität des BCA überfordert

Nach sieben Gegentoren in drei Partien wollten die Attachinger wieder besser verteidigen. Allerdings nicht, indem sie sich einfach nur hinten reinstellen. „Wir wollten Angriffspressing spielen. Die Jungs haben das gut umgesetzt“, so Mehmedovic. Die Bayernliga-Reserve aus Eichstätt war mit den aggressiven Attachingern überfordert. In der vierten Minute belohnten sich die Gastgeber für ihren guten Start: Franz Gamperl staubte erfolgreich ab, nachdem Maximilian Tessner den Pfosten getroffen hatte (4.).

Dann war mal wieder „Didi-Time“ angesagt. Stürmer Didier Nguelefack stellte nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0 (11.). Kurz vor der Halbzeit schnürte er den Doppelpack und erhöhte auf 3:0 (37.). Seinen dritten Treffer verhinderte die Latte. „Didi ist natürlich wichtig für uns. Er ist in sehr guter Form“, adelte Mehmedovic seinen Torjäger.

Keine „Leihgaben“: Erste Mannschaft des VfB spielte diesmal zeitgleich

Von Eichstätt war vor der Pause wenig gekommen. Und daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Anders als in der vergangenen Saison, als die mit Regionalliga-Spielern verstärkte VfB-Zweite dem BCA keine Chance ließ, waren die Gäste dieses Mal harmlos. Auch, weil die Erste Mannschaft – mittlerweile Bayernligist – parallel spielte.

Die Attachinger waren dafür weiterhin hungrig und bauten bis zum Schlusspfiff ihren Vorsprung aus. In der 83. Minute durfte Metehan Altay seine Bezirksliga-Torpremiere feiern: Der 20-jährige Neuzugang aus Neuried erzielte das 4:0, ehe der starke Maximilian Tessner den Treffer zum 5:0 markierte (87.). Das war der Endstand.

„Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagte Mehmedovic nüchtern. Was ihn besonders freute: „Wir haben endlich mal wieder zu Null gespielt, weil wirklich alle sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben.“ Ein starker Auftritt der Attachinger, die die drei Punkte auf dem Volksfest in Freising entsprechend feierten.

Moritz Stalter