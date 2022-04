Attachinger Theatergruppe überzeugt bei Bühnen-Rückkehr: „Die Generalprobe“ macht Lust auf mehr

Überzeugten mit ihren Leistungen: (v. l.) Julia Schembera, Anna-Lena Obermaier, Florian Schweikl, Richard Brückl und Michael Plank. © Lehmann

Die Attachinger Theatergruppe unterhält ihr Publikum beim Comeback nach Corona prächtig: Der Komödie „Die Generalprobe“ verleiht das Ensemble neuen Glanz.

Attaching – Wer ist jetzt wirklich die Gruber-Bäuerin und wo in aller Welt steckt der Knecht? Mit der überaus charmanten Verwechslungskomödie „Die Generalprobe“ meldete sich am Samstag nach zwei Jahren Corona-Spielpause das Ensemble des Attachinger Theaters fulminant zurück. Dabei kommt der Einakter prägnant, überaus kurzweilig und valentinesk daher.

Attachinger Theatergruppe brilliert mit Pointen, Pausen und Timing

Weil die Theatergruppe nicht gewusst habe, ob es überhaupt was wird mit den Aufführungen, hätten sich die Mitglieder bewusst für ein kurzes Stück entschieden, wie Theaterurgestein Richard Brückl erklärte. Die Entscheidung, mit einem kurzen dynamischen Stück den Re-Start nach der Pandemie zu wagen, kann dabei getrost als eine sehr gute bewertet werden. Denn durch die kurze Spielzeit wird noch mehr deutlich, was das Ensemble kann – und das ist eine Menge. Punktgenau sitzen die Pointen, Pausen und Timing sind perfekt gewählt.

So macht die Attachinger Theatergruppe mit diesem Stück Lust auf viel mehr. Warum? Es sind die Zwischentöne, die das Ensemble wunderbar trifft und mit denen die einfache Komödie deutlich aufgewertet und zu einem Kammerspiel in bester Komödienstadel-Tradition emporgehoben wird. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Christine Sedlmeier führt Regie bei Attachinger Inszenierung von „Die Generalprobe“

Das Stück „Die Generalprobe“ von Josef Zeitler unter der Regie von Christine Sedlmeier ist eine klassische Verwechslungskomödie mit Tootsie-Anleihen, bei der zum Schluss dann die Protagonisten eigentlich nicht mehr wissen, wer jetzt überhaupt wer ist. Auch der Grund ist für das Volkstheater klassisch: natürlich der Liebe wegen.

Selbst der OB durfte mitmachen: Von Requisitenstütze Tobias Eschenbacher (l.) und dem Publikum im Saal gab’s im Alten Schulhaus viel Applaus für das Ensemble. © Lehmann

Bei dem verknappten Erzählstrang ist es dann umso wichtiger, dass jeder Schauspieler auf der Bühne alles gibt und alles zeigt. Die Attachinger Schauspieler haben diesbezüglich keinen enttäuscht – allen voran Florian Schweikl, der als Knecht Loisl das Publikum begeistert. Ebenso präzise haben Julia Schembera als Resl und Anna-Lena Obermaier als Katherl ihre Rollen angelegt und bringen so ein wunderbares Duo auf die Bühne. Als Gruberin glänzt Daniela Lederer, als Moserin Sabine Setzer – beide überzeugen vor allem durch eine ganz wundervolle bodenständige und facettenreiche Spielart. Als eine perfekte Besetzung für den Aignerbauer vom Grollhof setzt Richard Brückl, der am Sonntag sogar an seinem Geburtstag spielte, ganz wunderbare bayerische Nuancen, die sich im Stil von Karl Valentin am etwas einfältigen Bühnensohn Flori, gespielt von Michael Plank, spiegeln.

Aber warum heißt das Stück eigentlich „Die Generalprobe“? Ganz einfach: Der Knecht Loisl will über 45 Minuten lang eigentlich nur eines – zu einer Theaterprobe, die sich unfreiwillig in das alte Schulhaus in Attaching verlegt hat.

Richard Lorenz

Gut zu wissen

Das Theaterstück „Die Generalprobe“ wird noch an folgenden Tagen aufgeführt: am Freitag, 22. April, (18 und 20 Uhr) sowie am Sonntag, 24. April, (16 und 18 Uhr). Restkarten gibt es bei Lebensmittel Ziegltrum, Dorfstraße 19, in Attaching.

