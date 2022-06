Zum 50. Geburtstag der SpVgg Attenkirchen: Haching gratuliert auf dem Fußballplatz

Teilen

Nannte erste Details der Jubiläumsfeier: SpVgg-Chef Kleespies. © mam

Das Fest zum 50-jährigen Bestehen der SpVgg Attenkirchen wirft seine Schatten voraus. Vorsitzender Sebastian Kleespies verriet beim Jahrestreffen Details.

Attenkirchen - Nachdem das Jahrestreffen 2021 bereits regulär habe stattfinden können, sei mittlerweile auch der Spielbetrieb fast uneingeschränkt möglich, berichtete der Vorsitzende. Auf zukunftsweisende LED-Technik umgerüstet wurde die Beleuchtung der beiden Fußballplätze bereits in den Vorjahren. Heuer wolle man die Bestandsgebäude zweckmäßiger gestalten und „aufhübschen“. Die finanziellen Mittel dafür seien bereits in den aktuellen Investitionsplan eingestellt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Kabinentrakt werde ausgebaut und zwar in Richtung Trainingsplatz, wie Kleespies ankündigte. Damit gibt es in den Umkleiden Tageslicht und entsprechende Lüftungsmöglichkeiten. Die Fangnetze werden ausgetauscht und im Sportheim soll es eine Neubestuhlung geben. Gelder dafür wolle man unter anderem mit den Einnahmen generieren, die aus der Ausrichtung der 50-Jahr-Feier erwartet werden.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten wird es am Freitag, 23. September, ein Fußballspiel der „Ersten“ gegen Regionalligist SpVgg Unterhaching geben, betonte Kleespies. Diverse Vereinsmeisterschaften einzelner Abteilungen seien am darauffolgenden Samstag geplant. Am Nachmittag gebe es in der Soccerhalle Ausschankbetrieb, Musik und ein Kinderspaßprogramm. Zahlreiche Ehrengäste werden am Sonntag nach Weißwurstfrühstück und Festgottesdienst erwartet. Nach einem gemeinsamen Mittagessen klingt das Geburtstagsfest am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen aus.

Die Kletterabteilung erlebt einen regelrechten Boom

Sportlich gesehen stehen die sieben Abteilungen nach Corona wieder gut da. Ein regelrechter Boom habe sich nach dem Lockdown beim Klettern angebahnt, berichtete Thomas Stein in Vertretung von Abteilungsleiter Philipp Fischer. Die Möglichkeit, sich auszupowern, nutzten vermehrt auch Sportbegeisterte aus der Region. Daher sei man froh um die Unterstützung von freiwilligen Helfern, die jeden Samstag ab 15 Uhr vor Ort sein könnten, um ein wenig niederschwellige Hilfe anzubieten, so Stein.

Tagestrainingskurse seien in der Abteilung Tennis gut angenommen worden, sagte Michael Sorg. Man habe sich sogar über Zuwachs freuen dürfen. 15 Neuanmeldungen habe es im Kinder- und Jugendbereich gegeben. Frischer Wind wehe auch durch die Abteilung Volleyball, berichtete Abteilungsleiterin Anette Bormann. Eine Gerätehalle sei in Eigenleistung aufgebaut worden. Mit Elan versuchen die Tischtennisspieler, wieder Jugendliche für den Sport zu begeistern, sagte Abteilungsleiter Robert Scheuer. Minimeisterschaften seien angepeilt und man versuche, auch eine Kindermannschaft zu generieren.

Ab März 2023 muss für Jugendleiterin Saskia Rückerl-Eberling Ersatz gefunden werden

Bei den Stockschützen finden am 24. Juli Meisterschaften in der Kreisoberliga statt, kündigte Mike Kraml an. In der Abteilung Fußball gab es Neuigkeiten für die Jugend. Ein Fußballcamp mit Übernachtung werde wieder geplant. Und das sei für den Nachwuchs immer „wunderschön“, so der stellvertretende Vorsitzende, Franz Linseisen. Ab März 2023 müsse jedoch für Jugendleiterin Saskia Rückerl-Eberling Ersatz gefunden werden.

Für die tolle Unterstützung durch die Gemeinde Attenkirchen sei man sehr dankbar, hieß es sowohl aus den Abteilungen als auch aus der Vorstandschaft. Bürgermeister Mathias Kern bedankte sich ebenfalls für die „unkomplizierte“ Zusammenarbeit mit dem Verein. Man könne sich glücklich schätzen, ein solches Team zu haben. Kleespieß bedankte sich abschließend bei den Vorstandskollegen, Abteilungs- und Übungsleitern, Trainern und allen anderen Helfern: „Ohne euch würde der Verein nicht funktionieren.“

Maria Martin