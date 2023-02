Als der Pfarrer seinen Kooperator verprügelte: Historisches Verbrechen aus Attenkirchen neu recherchiert

Gewaltexzess eines Geistlichen

Diese Tat war selbst in damaligen rauen Zeiten nicht mehr zu rechtfertigen: Als 1873 Attenkirchens Pfarrer seinen Helfer misshandelte, sorgte das für viel Aufsehen.

Attenkirchen – Mit der Digitalisierung ihrer Bestände gestattet uns die Bayerische Staatsbibliothek München einen Blick durch das Schlüsselloch der Geschichte, der bislang der Heimatforschung kaum oder nur beschränkt zugänglich war. Auf diese Weise können heute längst vergessene Begebenheiten und Personen wieder ans Tageslicht befördert werden. So wie in der nun folgenden Geschichte, die auch den gegenwärtigen Historikern vor Ort bislang nicht bekannt war.

Fall sorgt landauf, landab für Schlagzeilen

Am Freitag, den 19. September 1873, kommt es im Pfarrdorf Attenkirchen zu einem Zwischenfall, der weit über die Grenzen des Königlichen Landgerichts Moosburg für Gesprächsstoff sorgt. Wie die Zeitungen landauf und landab (mit Ausnahme des Freisinger Tagblatts) berichten, sei ein Streit im Pfarrhof Attenkirchen zwischen dem Pfarrer und seinem Kooperator derart eskaliert, dass der Fall über zwei Gerichtsinstanzen verhandelt werden musste. Dabei soll sich Folgendes zugetragen haben:

Im ansehnlich ausgestatteten Pfarrhof zu Attenkirchen in der Hallertau „residiert“ seit einigen Jahren der im niederbayerischen Markt Pilsting gebürtige 47-jährige Pfarrer Karl Sterr. Sein über 20 Jahre jüngerer Kooperator Mathias Schmid lebt ebenfalls im Pfarrhof, allerdings in einer äußerst bescheiden eingerichteten Schlafkammer. Etwas besser ausgestattet und offenbar der Hierarchie des Hauses entsprechend, wohnt wie allgemein üblich, auch die Pfarrhaushälterin in dem großen Gebäude.

„Anmaßung“ bringt Fass zum Überlaufen

Die resolute Frau, im Volksmund wegen ihres häufigen Tragens eines Gesichtsschleiers etwas abwertend als „Schleiereule“ bezeichnet, ist nicht besonders beliebt in der Pfarrgemeinde. Man sagt ihr nach, sie sei „ständig aufgeregt, reizbar und aggressiv“, wobei selbst ihr Dienstherr, der Pfarrer, sich einschüchtern lassen würde.

Als nun am Morgen des besagten Tages Kooperator Schmid seine Kammer aufräumt, kommt gerade die Haushälterin um die Ecke. Der junge Geistliche klagt ihr, dass er in seinem Bette nicht mehr richtig liegen könne, weil der Strohsack – „das alte Zeug“ – so ausgelegen sei und frägt, ob sie nicht bei Gelegenheit frisches Stroh nachfüllen könne.

+ Trügerische Postkartenidylle: Der brutale Vorfall schlug Wellen weit über das Pfarrdorf Attenkirchen hinaus. Die abgebildeten Grußzeilen stehen mit dem Vorfall in keinem Zusammenhang, die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung des früheren Ortsbildes. © Repro: Keller

Diese „Anmaßung“ aber bringt das Fass zum Überlaufen. In ihrer „bescheidenen weiblichen Ansicht“ beschimpft die „sanfte Jungfrau“ – wie eine Zeitung schreibt – lautstark den Priester mit „nicht gerade schmeichelhaften Titularien“ und erklärt ihm ihre Aufgaben.

„Ja wos denkans denn eana, sie Kooperaterl, i soll eana an Strohsog eifülln, sunst nix mehr, des follat ma grad no ei, wissens was, i bsorg an Pfarrer sein Strohsog und fülln na ei, wenn as braucht, aber da eana geht mi nix o, hams mi verstandn?“

Aufgeschreckt durch das Geschrei eilt der Pfarrer in das „Gemach“ und erfährt postwendend von der „jungfräulichen Hauserin“, welch abwegigen Auftrag das „Kooperaterl“ ihr erteilt habe.

Blutüberströmt, einige Zähne eingeschlagen

Die Anschuldigungen sind für den Pfarrer offenbar das Signal, seinen aufmüpfigen Hilfsgeistlichen „einmal tüchtig durchzubläuen“. Ohne Vorwarnung schlägt er unversehens und wie von Sinnen auf seinen Kooperator ein, sehr zum Wohlwollen der nebenstehenden Haushälterin. Erst, als der junge Mann blutüberströmt, „einem Chamäleon gleichend“, mit ein paar eingeschlagenen Zähnen hilflos am Boden liegt, endet die Tortur.

Am Tag darauf plagt den Pfarrer sein schlechtes Gewissen. Er bietet seinem Glaubensbruder an, ihn in das Krankenhaus nach Moosburg zu bringen. Der malträtierte und gedemütigte Jungpriester aber lehnt ab und begibt sich seinerseits nach München zum Ordinariat, um den Vorfall zu melden, „eine Satisfaktion (Wiedergutmachung; Anm. d. Red.)“ zu erreichen und in eine andere Diözese versetzt zu werden.

Als nun kurz darauf auch der Pfarrer beim Ordinariat erscheint und mit allerlei fadenscheinigen Argumenten sich zu rechtfertigen versucht, bekommt auch das Ordinariat ein Problem. Zum einen will man die Wahrheit herausfinden, zum anderen darf der Ruf der Kirche nicht gefährdet werden. Eine Zeitung schreibt: „Dass die Herren vom Ordinariat alles taten, um in dieser Sache zu vermitteln, ist leicht begreiflich.“ Eine gütliche Einigung ist aber für den tief verletzten Kooperator nicht akzeptabel. Im Gegenteil. Er begibt sich zum Königlichen Landgericht Moosburg und stellt Strafantrag wegen Körperverletzung.

Widersprüchliche Aussagen von Bauern

Bereits am 9. Oktober 1873 befasst sich die Gerichtsbehörde mit dem brisanten Fall. Unter der Überschrift „Raufgeschichte des Pfarrers von Attenkirchen mit seinem Kooperator“ berichten zahlreiche Zeitungen von Straubing bis Augsburg. Während ein paar befreundete Bauern aus der Pfarrei die Aussage des Pfarrers bestätigen, er habe aus Notwehr gehandelt und „demselben nicht auf das Maul geschlagen“, sondern nur den Mund zugehalten, behaupten andere „angebliche Zeugen“ genau das Gegenteil. Den Verlust der Zähne könne sich der Pfarrer nur so erklären, dass sich sein Kontrahent bei dem Gerangel unglücklich gedreht habe.

Auf Nachfrage des Gerichts an einen Gemeindebevollmächtigten (Gemeinderat), wie denn Kooperator Schmid im Pfarrhof zu Attenkirchen untergebracht sei, antwortet dieser: „Jeder Hüterbub hat ein besseres Lager als der Herr Kooperator.“ Nach kurzer Beratung steht die Entscheidung fest: Pfarrer Karl Sterr wird wegen Körperverletzung zu zehn Talern und zur Übernahme der Gerichtskosten verurteilt.

Den größten Schaden aus diesem Prozess aber erleidet die katholische Kirche, wie die Süddeutsche Post berichtet. In einem „Fall der gemeinsten Rohheit“ hat ein „Kulturlümmel als Religionslehrer in sittlicher Verkommenheit“ einer ganzen Gemeinde ihre Wertschätzung geraubt. Unbegreiflich allerdings sei, dass der junge Mann nicht den geringsten Widerstandsversuch unternommen habe.

Bischof soll aussagen, erscheint aber nicht

Im Bewusstsein der Tragweite des Urteils geht Pfarrer Sterr in Berufung. Am 21. November 1873 findet beim Königlichen Bezirksgericht Freising als Gericht zweiter Instanz die Verhandlung statt. Unter großem Andrang des Publikums versucht nun der Pfarrer mit sechs neuen Entlastungszeugen – darunter „Seine bischöfliche Gnaden, Bischof Heinrich von Passau, der aber krankheitshalber nicht erschienen war“ – das Blatt zu wenden. Die „Neuesten Nachrichten“ schreiben: „Das zahlreiche Auditorium hörte begierig den Entlastungszeugen zu, die aus Pfarrern und Gemeindeangehörige bestanden, und welche den (angeblich) schlechten Leumund des Kooperators zu schildern hatten. Aus Diskretion für den hohen Klerus sollen weitere Details nicht enthüllt werden.“

Staatsanwalt Trogg indes geht in seinem Vortrag nochmals auf die „eigentümlichen Verhältnisse“ im Pfarrhof ein und hebt hervor, dass die schönen Worte „Friede sei mit Euch“ offenbar bei den Priestern in Attenkirchen in Vergessenheit geraten seien. Die ganze Verhandlung zeichne ein Bild einer Stätte, von der man eigentlich „Moral, Liebe und Eintracht erwartet, als ein klerikales Ölgemälde in den ordinärsten Farben“.

Pfarrer scheitert mit Berufung in Freising

Nachdem Advokat Pletl, der Verteidiger des Pfarrers, alles aufgeboten hat, um die Anklage zu Fall zu bringen, wird die Berufung verworfen und Pfarrer Karl Sterr nun auch zum Tragen der Kosten der zweiten Instanz verurteilt. Hier enden die Aufzeichnungen.

Was diese Geschichte für die Pfarrgemeinde und das Umland von Attenkirchen bedeutete, ist nicht überliefert. Bekannt ist nur, dass Kooperator Mathias Schmid unmittelbar nach dem Urteil von Franz Xaver Huber aus der Mainburger Gegend abgelöst wurde und ein gutes Jahr später auch ein neuer Pfarrer im Pfarrhof wohnte.

Ernst Keller

Quelle: Digitale Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)