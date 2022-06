Attenkirchen beschließt „mutigen“ Haushalt - Gemeinderat fordert höhere Gebühren für Kinderbetreuung

Beim Zahlenwerk der Gemeinde Attenkirchen für 2022 wird deutlich: Die Kommune muss darauf achten, dass sie aus den Investitionen rasch wieder Erträge generiert.

Attenkirchen – Sorgsam abgewogen, was man sich mit Blick auf die Folgejahre im laufenden Haushalt leisten will oder kann, wurde bei den Haushaltsberatungen des Finanzausschusses der Gemeinde Attenkirchen. Nach umfangreichen Vorberatungen war das Zahlenwerk am Montag dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt worden. Bürgermeister Mathias Kern sprach hinsichtlich vieler Investitionen, die sich nicht verschieben ließen, von einem mutigen Haushalt.

Alleine für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Attenkirchen, der ab 2024 realisiert werden soll, ist im aktuellen Haushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro vorgesehen. Schnelles Agieren hinsichtlich steigender Zinsen sei notwendig, betonte der Ortschef.

Kämmerin appelliert für „Priorisierung“ der Investitionen

Dem Vermögenshaushalt müssen knapp 700.000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Trotzdem bewilligte das Gremium den Haushalt 2022 mit einem Gesamtvolumen von 10,4 Millionen Euro einstimmig.

„Rekordeinnahmen“ an Gewerbesteuer, wie sie die Gemeinde in den Vorjahren verbuchen durften, seien in den Folgejahren wohl nicht zu erwarten, meinte Kämmerin Silvia Rockermaier. 650.000 Euro hatte sie im aktuellen Etat dafür angesetzt. Es müsse eine Priorisierung der geplanten Maßnahmen erfolgen. Projekte, die der Gemeinde einen finanziellen Mehrwert brächten, sollten zum Zug kommen, etwa der Ausbau von Baugebieten. Für den Baulandverkauf im Gewerbegebiet „Moosburger Straße – Langwiesfeld“ würden heuer Einnahmen im Vermögenshaushalt in Höhe von 436.950 Euro anvisiert. Dies sei vor allem hinsichtlich der zu erwartenden Kosten für die Kanalsanierung von enormer Bedeutung, erklärte die Kämmerin. In den nächsten acht Jahren müssten dafür jährlich rund 300.000 Euro bereitgestellt werden. Und das könne man nicht mehr verschieben, meinte Mathias Kern.

GoL-Gemeinderat fordert höhere Gebühren für Kinderbetreuung

Für eine weitere Pflichtaufgabe der Gemeinde sei künftig auch viel Geld nötig: die Kinderbetreuung. Hier hakte Gemeinderat Walter Schlott (GoL) nach. „Warum erhöht man nicht die Beiträge für die Kinderbetreuung?“, fragte er. Alle Nachbargemeinden hätten die Gebühren angepasst. Man sei über viele Jahre hinweg „sehr betreuungsfreundlich“ gewesen, wie Schlott das formulierte. Man habe schließlich kräftig in den Ausbau der Kindertagesstätten investiert. Rockermaier versprach, für die nächste Sitzung eine entsprechende Kalkulation mit veränderten Beiträgen vorzulegen.

Dass der Etat der Gemeinde künftig den Charakter eines Sparhaushalts haben solle, das mahnte auch Gemeinderätin Eva-Maria Rieger (UWG) an. Aufgrund der „Kostenexplosion“ – der Vermögenshaushalt beträgt vier Millionen Euro (Vorjahr 800.000 Euro) – müsse man genau überlegen, welche Folgekosten die Beschlüsse im Gremium hätten. Der Schuldenstand zum Jahresende in Höhe von 3,2 Millionen Euro übersteige die Rücklagen (3,1 Millionen Euro). Trotzdem liege die Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner in Höhe von 1132 Euro noch deutlich unter dem Durchschnitt aller bayerischen Kommunen (2597 Euro).

Die Zahlen des Attenkirchener Haushalts im Überblick

Das Attenkirchener Zahlenwerk für 2022 sieht wie folgt aus: Verwaltungshaushalt 6,3 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 4,0 Millionen Euro, Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt: 692.815 Euro, Rücklagenstand zum 1. Januar 2022: 1,8 Millionen Euro, Zuführung an die allgemeinen Rücklagen: 1,2 Millionen Euro, Rücklagenstand zum 31. Dezember 2022: 3,1 Millionen, Kreditaufnahme 3,0 Millionen Euro, Schuldenstand zum 31. Dezember: 3,2 Millionen Euro.

Maria Martin

