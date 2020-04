Mission „Gräben zuschütten“ gescheitert: Bormann spricht über seine Bürgermeister-Abwahl

Nach nur sechs Jahren wurde Martin Bormann als Bürgermeister von Attenkirchen wieder abgewählt. Nun spricht er über seine Niederlage und skizziert die Gründe dafür. Derweil zieht sich ein weiteres BG-Mitglied aus der Kommunalpolitik zurück.

Attenkirchen – „Licht überwindet die Dunkelheit.“ Mit dieser zu Ostern passenden Einstellung bewertet Martin Bormann inzwischen das, was am 15. März geschehen ist: Bormann wurde nach sechs Jahren als Bürgermeister von Attenkirchen abgewählt. Und auch wenn es vieles zu berichten gäbe, wie gegen ihn „quergeschossen“ worden sei, wolle er jetzt „nicht im Dreck rumwühlen“, so der 58-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er habe gute Arbeit geleistet, habe auch nichts „versaubeutelt“, betont Bormann, der für die Bürgernahe Gruppe (BG) den Chefsessel im Rathaus 2014 erobert hatte. Leider aber habe er die „Politik für die Bürger“ nicht immer so durchsetzen können, wie er sich das vorgestellt habe. Zu oft sei da von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) dagegen gearbeitet worden. Beispiel: das Baugebiet Weihersdorfer Feld, das er seit sechs Jahren realisieren wolle, das aber seit sechs Jahren torpediert werde. Dass die UWG seit sechs Jahren „schimpfen“, dann aber keinen eigenen Kandidaten für die Wahl 2020 aufgestellt hätten, sei auch bezeichnend. Die Lorbeeren dieser Politik und dessen, dass im Wahlkampf drei Gruppierungen gegen ihn ganz persönlich gekämpft hätten, hätten nun WIR und Mathias Kern geerntet.

„hintenrum“ und „hinterfotzig“

Viele Sachen, die „unter der Gürtellinie“ gewesen seien, seien da gelaufen, sagt Bormann – diffamierende Flugblätter beispielsweise. Trotzdem wolle er jetzt zu keinem Rundumschlag ausholen, das sei nicht seine Art. 2014 sei er angetreten mit dem Ziel, „die Gräben zuzuschütten“. Jetzt, sechs Jahre später, müsse er einsehen, dass das nicht gelungen sei. Er sei ein Mensch, mit dem jeder vernünftig und offen reden könne, aber „dieses ewige Reingehaue“, ein „hintenrum“ und „hinterfotzig“, das könne er gar nicht haben.

Dass er am 15. März „eine klare Niederlage erlitten“ habe, daran habe er anfangs schon zu beißen gehabt. Inzwischen aber habe er das verarbeitet, sei sogar erleichtert, seine Nerven künftig schonen zu können. Dass er sein Gemeinderatsmandat nicht antritt, sei angesichts der Umstände ja wohl nur allzu selbstverständlich, betont Bormann.

Weitergabe des Mandats „nur fair“

Einer, der sein Gemeinderatsmandat für die Bürgernahe Gruppe ebenfalls nicht wahrnimmt, ist Stefan Wurzer. Der hätte eigentlich seinen Sitz im Gemeinderat verteidigt, verzichtet aber. Wie der 48-Jährige betont, habe das „gar nichts“ damit zu tun, dass mit Mathias Kern ein WIR-Bürgermeister gewählt worden sei. Wurzer wolle sein Mandat deshalb nicht annehmen, weil sich rund eine Woche vor der Wahl seine „persönlichen Parameter“ dergestalt verschoben hätten, dass er seine Funktion als Gemeinderat zeitlich nicht mehr erfüllen hätte können.

Angesichts dieser Umstände sei es „nur fair“, seinen Sitz jemandem zu überlassen, der die notwendige Zeit habe: Christine Krojer (48) heißt die Kandidatin der Bürgernahen Gruppe, die für Stefan Wurzer nun nachrückt.