Angespannte Haushaltslage: Attenkirchen denkt über Streichung von Investitionen nach

Teilen

Die Gemeinde Attenkirchen muss künftig noch mehr sparen. © IMAGO / Andia

Die Haushaltslage in der Gemeinde Attenkirchen ist angespannt. Nun gilt es, den Gürtel enger zu schnallen - und möglicherweise geplante Investitionen zu streichen.

Attenkirchen – Vor schwierigen Entscheidungen wird die Gemeinde Attenkirchen in den nächsten Jahren stehen. Ein Mix aus Einnahmeerhöhungen durch Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie Ausgabensenkungen durch Streichung und Verschiebung von Investitionen wird nötig sein, um den Haushalt in den nächsten Jahren zumindest auf wackligen Beinen stehen lassen zu können. Das Zahlenwerk für 2023 verabschiedeten die Gemeinderäte am Montag mit zwei Gegenstimmen. Eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro ist darin vorgesehen.

Der Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen um 225 000 Euro von 825 680 Euro (2022) auf 600 000 Euro (2023), wie das Kämmerin Silvia Rockermaier für den aktuellen Haushalt errechnet hatte, sei nicht der einzige Grund, warum der Gürtel enger geschnallt werden müsse, sagte Bürgermeister Mathias Kern. 87 Prozent mehr Stromkosten als früher hätten ganz erheblich zu Buche geschlagen. Und auch bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt für das Personal muss heuer tiefer in die Tasche gegriffen werden. Von 1,8 Millionen (2022) Euro seien diese auf zwei Millionen Euro geklettert. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 701,390 Euro sei unumgänglich gewesen, so Kern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für Projekte, wie der Neubau des Feuerwehrhauses oder das Baugebiet „Weihersdorfer Feld“ etwa, das vor einigen Jahren auf den Weg gebracht wurde, würden hohe Investitionen anstehen. Im Vermögenshaushalt sind für 2023 insgesamt 1,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen eingerechnet, davon 200 000 Euro für die Planungskosten für das Feuerwehrhaus, 186 000 Euro für die Sanierung der Ortsstraßen in Thalham, 153 000 Euro für Brandschutzmaßnahmen im Attenkirchener Kinderhaus Sausewind und 156 000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik, um nur einige der Investitionen zu nennen. Immerhin amortisiere sich letztgenannte Ausgabe in den nächsten Jahren, meinten die Räte. Durch LED-Leuchten könne Strom gespart werden.

Ein bisschen Bauchgrummeln hatten wohl alle, als Rockermaier die Ausgaben im Vermögenshaushalt bis 2025 vorlegte. Bis dahin werde wohl keine Besserung eintreten, meinte die Fachfrau. Und um eine Kreditaufnahme werde man wohl in den nächsten Jahren nicht herumkommen. Heuer habe man 2,5 Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen müssen, 2025 seien 4,2 Millionen Euro Rücklagenentnahme errechnet.

Weil der Haushalt in den nächsten Jahren so stark wachsen werde, überlegten die Räte in der Sitzung bereits, wo man denn den Rotstift ansetzen könne. Diskutiert wurde unter anderem die Notwendigkeit des geplanten Dirt-Parks. An einem Hang des Fußballplatzes der Spielvereinigung Attenkirchen soll der entstehen. Die ursprünglich angesetzten Kosten in Höhe von 60 000 Euro habe man bereits auf 30 000 reduziert, betonte Kern. Gemeinderat Sepp Fischer (UWG) regte an, das Projekt aus dem Haushalt raus zu nehmen und privatwirtschaftlich zu stemmen. Gemeinderat Thilo Mittag (Grüne) brach für die Jugend eine Lanze. „Die Jugend ist unser Kapital“, sagte er. Sollte man die enttäuschen? Bei der folgenden Abstimmung sprach sich der Großteil des Gremiums dafür aus, die Planung weiter laufen zu lassen.

Einnahmeerhöhungen durch Anheben der Gewerbesteuer? Auch das wurde in der Sitzung angesprochen. Gemeinderätin Evi Rieger (UWG) dazu: „Da werden doch nur wieder die Leute gestraft, die ihren Betrieb in Ordnung halten und schauen, dass der Laden läuft.“ Ob man an der Schraube „Gebühren für die Mittagsbetreuung an der Schule“ drehen solle? Das sei ein Punkt, der durchaus zu überlegen sei. Die seien seit Jahren nicht mehr angepasst worden, so Veronika Wiesheu (WIR).

Der Haushalt in Zahlen:

Verwaltungshaushalt: 6,6 Millionen Euro

Vermögenshaushalt: 2,89 Millionen Euro

Gesamthaushalt: 9,5 Millionen Euro

Rücklagen (31.12.2023): 2,06 Millionen Euro

Schuldenstand (31.12.2022): 2, 86 Millionen

Pro-Kopf-Verschuldung: (31.12.2022) 1150 Euro



Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.