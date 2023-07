Attenkirchen feiert zwei Tage lang: Bei diesem Dorffest kamen alle Besucher auf ihre Kosten

Teilen

O‘zapft is. . . fast: Unter den Blicken von (v. l.) Fest-Organisator Sepp Fischer und Bürgermeister Mathias Kern gelang es dem Hausherrn Pfarrer Stephan Rauscher mit acht Schlägen, das erste Fass Bier anzuzapfen. Fotos: Hellerbrand © Hellerbrand

Attenkirchen hat am Wochenende ordentlich gefeiert: ein Dorffest für Groß und Klein, bei dem Pfarrer Stephan Rauscher eine besondere Rolle zukam.

Attenkirchen – Ein herrliches Dorffest erlebte Attenkirchen am Wochenende, vor allem am Samstagabend herrschte ein regelrechter Run in Richtung Pfarrhof-Areal. Überaus positiv wirkte sich dabei das Rezept der Jungschützen um Cheforganisator Sepp Fischer aus, die Zweitagesveranstaltung mit möglichst vielen Zutaten zu würzen. So kamen junge und ältere Besucher auf ihre Kosten.

Lauschige Stunden im Schatten genossen die Gäste bei kühlen Getränken unter den Apfelbäumen im Garten des Attenkirchener Pfarrhofs. © Hellerbrand

Unweigerlich im Mittelpunkt der Veranstaltung stand Pfarrer Stephan Rauscher, der als Hausherr das Gelände zur Verfügung stellte, den sonntäglichen Gottesdienst zelebrierte und beim Einakter im „Samstagabend-Schmankerl“ auf der Bühne brillierte. Auch das Anzapfen war den geweihten Händen überlassen. Rein optisch betrachtet machte der Bierschlegel schwingende Pfarrer mit braunem Schawa über der schwarzen Soutane eine gute Figur, acht Schläge verbunden mit Spritzverlusten revidierten hingegen das Bild vom Alleskönner.

Sonst war der Samstagnachmittag fest in der Hand des Nachwuchses. Auf der Hüpfburg herrschte Hochbetrieb, beim Kinderschminken gab es bunte Gesichter und auf der Bühne im Zelt engagierte Theaterspieler. Hier hatte die Mittagsbetreuung um Evi Wendl und Samantha Hobmeier eine Himmelsszene mit kleinen Engeln und Mini-Putzfrauen einstudiert. Titel: „Wie wird wohl das Wetter?“

„Wie wird wohl das Wetter?“ Um diese Frage drehte sich das Theaterstück der Mittagsbetreuung. Die Stars auf der Bühne: die Kinder, die Engel und Putzfrauen verkörperten. © Hellerbrand

Mit prallem Sonnenschein und brütender Hitze erübrigte sich die Frage am Samstag, der als bislang heißester Tag dieses Jahres postuliert wurde. Großer Auflauf verbunden mit Schwerstarbeit für die zahlreichen Helfer am Ausschank, an den Kochpfannen und am glühenden Steckerlfischgrill war dann am Abend, als viele Besucher im Zelt und unter den Apfelbäumen im Pfarrgarten harmonische Stunden verlebten. Für die passende Stimmung sorgte erst die Schnaihaggä-Musi , ehe dann die Attenkirchener Theatergruppe die Besucher ins Festzelt zog. Grund: Auch Pfarrer Rauscher zählte beim Einakter „Ewig dein“ zu den Akteuren, er ging auf der Bühne auf Brautschau. Die Band „MiaWarmas“ sorgte für den musikalischen Abschluss des Abends, den vor allem das jüngere Publikum in der Bar Bar beendete.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bereits am Sonntagvormittag waren viele der Samstagsbesucher wieder auf den Beinen, um der Messfeier am Festgelände bei angenehmen Temperaturen und wolkenbedecktem Himmel beizuwohnen. Dem kirchlichen Segen folgte ein Frühschoppen, bevor ein facettenreiches 41. Dorffest zu Ende ging.

Martin Hellerbrand

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.