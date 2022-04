Haus und Bauwagen in Flammen: Feuerwehr bei Bränden gefordert - Polizei sucht nach Tätern

Von: Andrea Hermann

Ein leerstehendes Gebäude im Weiler Berging stand am späten Dienstagabend im Flammen. © FW

Feuerwehr Attenkirchen war bei zwei Bränden gefordert – Täter gesucht

Attenkirchen – Zur zwei Bränden wurde die Feuerwehr Attenkirchen in der vergangenen Woche alarmiert: Am Dienstag brannte ein leerstehendes Haus in Berging, am Donnerstag der Bauwagen des Kindergartens.

Leerstehendes Haus in Berging brannte

Ein Gebäude im Weiler Berging, das seit mehreren Jahren leer steht, brannte am Dienstag gegen 23 Uhr lichterloh. „Die Flammen konnten durch einen Löschangriff mit zwei C-Rohren von Außen schnell niedergeschlagen werden, jedoch gestalteten sich das endgültige Löschen des Brandes und die anschließende Suche nach Glutnestern extrem zeitaufwendig, da das Gelände stark verwildert war“, teilt die Feuerwehr Attenkirchen mit. Und weiter: „Mittels Kettensäge konnten zahlreiche Äste und Bäume entfernt werden, um die Nachlöscharbeiten mit Zuhilfenahme der Wärmebildkamera durchzuführen.“ Gegen 3.30 Uhr war der Einsatz vorbei.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in räumlicher und zeitlicher Nähe zum Brand unter der Telefonnummer (0 81 22) 96 80 zu melden.

Feuer im Bauwagen des Kindergartens

Wenige Stunden später, am Mittwoch gegen 14 Uhr, mussten die Feuerwehrmänner erneut ausrücken – diesmal in den Wald an der Ringstraße. Dort brannte der Bauwagen des Kindergartens. Um das Feuer zu löschen, musste der Bauwagen von der Feuerwehr aufgeflext werden. Wenig später konnte der Brand gelöscht werden. Den Schaden beziffert die Polizei Freising mit rund 1500 Euro.

Die Polizei ist sich sicher, dass der Brand „durch Fremdverschulden“ entstanden sein muss. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Täter machen können und Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die PI Freising unter Telefon (0 81 61) 5 30 50 entgegen.

