Geld, aber keine Skulptur für die Künstlermeile: Tutuguri sorgt für Diskussion im Attenkirchener Gemeinderat

Kunstgenuss am Wegesrand bot im September 2021 erstmals die „Künstlermeile am Bahndamm“, die der Attenkirchener Verein Tutuguri ins Leben gerufen hatte. © Archiv: Beschorner

Geld für eine Neuauflage der „Künstlermeile am Bahndamm“ ja, Mittel für eine fest installierte Skulptur nein: Das wurde im Attenkirchener Gemeinderat nun beschlossen.

Attenkirchen – Der Attenkirchener Kunst- und Kulturverein Tutuguri genießt hohes Ansehen. Das war am Montag Konsens im örtlichen Gemeinderat. Für die Aktivitäten gab es Lob von verschiedenen Seiten – auch und gerade für die von Tutuguri 2021 erstmals organisierte „Künstlermeile am Bahndamm“. Die beantragte Neuauflage stieß an sich auf breite Zustimmung. An der Höhe des gemeindlichen Zuschusses schieden sich allerdings die Geister.

Tutuguri will Künstlermeile ausbauen

Die Tutuguri-Vorsitzenden Heiko Lange und Leonhard Huber hatten beantragt, den Gemeindezuschuss von 2500 auf 3000 Euro aufzustocken. Als Argument diente ihnen, dass man die Künstlermeile heuer ausbauen und dem Publikum deutlich mehr bieten wolle als bei der Premiere. Als Beispiel nannten sie etwa eine eigene kleine Bühne für Geschichtenerzähler, Poeten und Puppenspieler. Für die steigenden Kosten versuche man, Sponsoren zu gewinnen. In Gänze sei das aber wohl nicht möglich, hieß es.

Setzten sich für die Wünsche des Kunstvereins ein: die Vorsitzenden Heiko Lange (l.) und Leonhard Huber. © Fischer

So ohne Weiteres zustimmen wollte man im Gremium aber nicht. Es gab Stimmen, die Anregungen gaben und Bedenken anmeldeten. Eva-Maria Rieger (UWG) brachte eine Teilnehmergebühr und/oder eine Standgebühr ins Gespräch. Leonhard Huber hielt dem entgegen, dass es sich bei den infrage kommenden Künstlern nicht um Profis, sondern um Kreative aus der Region handele, denen man ganz bewusst kostenlos eine Plattform bieten wolle. Angedacht ist, dass 2023 bis zu 70 Kunstschaffende Gelegenheit bekommen, ihre Arbeiten auf der Meile zu präsentieren.

Josef Fischer (UWG) verwies auf das Jahresbudget in Sachen Kultur, das insgesamt nur 5000 Euro betrage. Seine Frage lautete: „Wollen wir das einhalten?“ Schließlich gelte es, auch andere Gruppierungen wie die Narrhalla oder die Schützenvereine in ihrem Bemühen um die Kultur im Ort zu unterstützen. Er schlug deshalb vor, den Betrag zu „splitten“ und auf zwei Jahre zu verteilen. Ein Modell, mit dem man laut Tutuguri-Vorsitzendem Lange durchaus leben könnte. Unabhängig davon fiel ein entsprechender Antrag mit 4:10 Stimmen durch. Für die Förderung in Höhe von 3000 Euro sprach sich danach das gesamte Gremium aus.

Skulpturen aus Sorge um Naturschönheiten abgelehnt

Auf Ablehnung stieß dagegen das zweite vorgebrachte Vorhaben von Tutuguri: Für die Idee, am Bockerlweg zunächst eine und später eventuell weitere fest installierte Skulpturen zu errichten, fand sich keine Mehrheit. Auch deshalb nicht, weil sich Verantwortliche des Arbeitskreises „Bockerlweg“ wie Frederique Saberschinsky nicht so recht damit anfreunden konnten. Es gehe unter anderem darum, die Natur und die ursprüngliche Schönheit des Bockerlwegs nicht anzugreifen, argumentierte Saberschinsky. Eine Sicht der Dinge, die Räte wie Anton Westermeier, Josef Hofstetter und Christine Krojer teilten. Irgendwann werde es zu viel des Guten. Der Reiz des Bockerlwegs liege im landschaftlichen Aspekt und in der Artenvielfalt. Es gehe doch darum, sich in der Natur ungestört entspannen zu können, hieß es aus der Reihe der Bürgernahen Gruppe.

Schlussendlich sprach sich die Runde generell gegen fest installierte Skulpturen entlang des Wegs aus. Und zwar unabhängig von einer möglichen Förderung durch die ILE-Ampertal, wonach lediglich eine Zwischenfinanzierung von mindestens 3400 Euro fällig gewesen wäre. Die Entscheidung fiel mit 9:5 Stimmen.

Alexander Fischer

