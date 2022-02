„Wollen das heuer durchziehen“: Planer von „Hallertauer Bierfestival“ 2022 verraten erste Highlights

Von: Armin Forster

Tausende Besucher bevölkerten im Juni 2018 Attenkirchen, wo zum fünften und bislang letzten Mal das Hallertauer Bierfestival veranstaltet wurde. Insgesamt gab es 130 Biere von 55 verschiedenen Brauereien zu probieren. © Lehmann

Das Hallertauer Bierfestival in Attenkirchen mit zuletzt 20.000 Besuchern soll 2022 wieder stattfinden, trotz Pandemie. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Attenkirchen – Als die Pandemie 2020 dem Hallertauer Bierfestival einen Strich durch die Rechnung machte, zahlte es sich aus, am zweijährigen Turnus festzuhalten: Während andere Großevents vergangenes Jahr erneut abgesagt werden mussten, gehen Attenkirchens Organisatoren davon aus, dass die 6. Auflage des Bierfestivals in ihrem Ort heuer von 24. bis 26. Juni stattfindet.

„Alle führenden Epidemiologen prognostizieren bis dahin ein massives Abflauen der Pandemie“, sagt Bürgermeister Mathias Kern. Sein Ort sehne sich die Veranstaltung sehr herbei. Kern: „Bei der Videokonferenz am Dienstag mit allen Vereinen war die einhellige Meinung: Wir wollen das heuer durchziehen!“

20.000 Besucher strömten zum letzten Hallertauer Bierfestival nach Attenkirchen

Die finale Entscheidung werde am 4. April der hiesige Gemeinderat treffen – in Abstimmung mit den Organisatoren und beteiligten Vereinen, wie es in einer Mitteilung heißt. Sogar aus Nachbargemeinden hätten Vereine angefragt, ob sie mithelfen könnten „bei Bayerns wohl größter nicht-kommerzieller Veranstaltung“. Insgesamt sollen wieder über 400 Freiwillige mit anpacken. Bei der letzten Auflage im Jahr 2018 strömten rund 20.000 Besucher nach Attenkirchen.

Frisch Gezapftes verkosten, Kultur genießen und unter freiem Himmel gesellig sein: Das soll Ende Juni wieder beim 6. Hallertauer Bierfestival in Attenkirchen möglich sein. © Archiv: Beschorner

Olympialegende Markus Wasmeier will eigenes Bier präsentieren

Die Planungen sind laut Alexander Herzog, Sprecher der Lenkungsgruppe, weit gediehen: Die meisten der rund 60 Biere für die drei Großschenken seien ausgewählt und viele Flächen auf dem Brauermarktplatz, wo Hersteller ihre Biere selbst präsentieren, vergeben. Die Zusage des Doppel-Olympiasiegers Markus Wasmeier, die Erzeugnisse seiner historischen Schöpfbrauerei dort selbst zu präsentieren, mache das Team besonders stolz. Insgesamt sollen auf dem Brauermarktplatz weitere rund 80 bis 90 Bierspezialitäten verkostet werden.

Auch das Musik- und Kulturprogramm mit 20 geplanten Gruppen diverser Genres auf drei Bühnen sei weit fortgeschritten, sagt Herzog. Die Besucher sollen alles wie gewohnt bei freiem Eintritt genießen können. Für ein „absolutes Highlight“ will man heuer Blechbläser aller Art dazu aufrufen, nach Attenkirchen zu kommen. „Nicht weniger als Bayerns größtes Blechbläserensemble soll sich dann formieren und gemeinsam ein Musikstück intonieren, für das gerade Noten geschrieben werden.“

Hohe Kosten zwingen Veranstalter zum Anheben des Bierpreises

Einziger Wermutstropfen sind laut Herzog die „gigantische Preissteigerungen“, mit denen sich die Veranstalter in allen Bereichen konfrontiert sehen. Einen Teil könne man mithilfe von Sponsoren auffangen, einen kleinen Teil werde man weitergeben müssen: „Der Biertaler wird heuer wohl 2,80 statt 2,50 Euro kosten“, erklärt er.

