„Viel zu schade, um es wegzureißen“: Salettl in Attenkirchen bleibt vor Abrissbirne verschont

Das „Salettl“ an der Hauptstraße 1 hat schon bessere Tage gesehen. Der Attenkirchener Gemeinderat hat jetzt dennoch gegen einen Abriss votiert. © Fischer

Das historische „Salettl“ in Attenkirchen hätte Stellplätzen weichen sollen. Doch dieser Plan ist nun vorm Tisch. Erleichtert ist nicht nur der Bürgermeister.

Attenkirchen – Das „Salettl“, ein historisch anmutendes Gebäude gegenüber dem Attenkirchener Hotel am Hopfengarten, ehemals Zum Spitzbua, ist gerettet. Im Zuge einer Erweiterungsplanung lief es doch tatsächlich Gefahr, der Abrissbirne zum Opfer zu fallen. Das architektonisch nicht uninteressante Nebengebäude hätte vier Stellplätzen weichen sollen. Jetzt hat man sich im Gemeinderat allerdings darauf verständigt, dass der Bauwerber die Stellplätze stattdessen ablöst.

Sehr zur Freude von Bürgermeister Mathias Kern, der von „einem ortsbildprägendem Gebäude, das 1910 entstanden ist“ sprach. „Viel zu schade, um es wegzureißen“, stelle Kern fest. Ein Abriss hätte womöglich auch bauliche Folgen im unmittelbaren Umgriff mit sich gebracht. Wie Kern zu Bedenken gab, hängt in dem Bereich vieles zusammen. So stellt das „Salettl“ etwa auch den Abschluss der Kirchenmauer dar. „Das ist auch dem Pfarrer wichtig,“ betonte Kern. Zudem befindet sich im vorderen Teil das Kriegerdenkmal. In einer Darstellung des Sachverhalts heißt es, dass die angrenzenden baulichen Anlagen nicht in deren Standsicherheit beeinträchtigt werden dürfen. Alles Gründe, das Nebengebäude, das auch schon mal als Ausschank beim Bierfestival gedient hat, zu erhalten.

Nicht ganz vom Tisch

Die Zusage, dass es nun doch stehen bleiben kann, erfolgte jedenfalls prompt. Auf Nachfrage von Kern sagte der Antragsteller: „Ja, es muss nicht zum Opfer fallen, nur weil wir ein paar Parkplätze brauchen.“ Ganz vom Tisch ist die Angelegenheit deshalb aber noch nicht. Bei dem Antrag auf Baugenehmigung handelt es sich um eine Nutzungsänderung. Und zwar dahingehend, dass etwa das Dachgeschoß ausgebaut und vier Gästezimmer errichtet werden sollen. Umgenutzt werden soll das Obergeschoß. Neben den Pensionszimmern soll dort auch noch ein Frühstücksraum entstehen.

Inklusive einer Metzgerei sind auf dem Areal 28 Stellplätze nachzuweisen. Dem Antragsteller die vier Stellplätze „zu erlassen“, wie von Gemeinderat Thilo Mittag (GoL) angedacht, geht laut Kern nicht. Man dürfe keine Rechtsunsicherheit entstehen lassen, warnte der Gemeindechef. Deshalb riet er dazu, den Antrag zurückzustellen und in der kommenden Sitzung am 7. November in abgeänderter Form final zu behandeln. Was der Gemeinderat dann auch so beschlossen hat.

Alexander Fischer

