Attenkirchens Kanalnetz soll so nachhaltig wie möglich saniert werden – für rund 2,4 Millionen Euro

Teilen

Im Untergrund von Attenkirchen muss einiges sanier werden. © Ralf Hirschberger

Um das Kanalnetz in Attenkirchen zu sanieren, nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand. Bis 2030 will man fertig sein.

Attenkirchen – Einen „groben Fahrplan“ für die Sanierung des Kanalnetzes in der Gemeinde Attenkirchen legte Markus Stummer vom beauftragten Ingenieurbüro Coplan den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung vor. Das Ziel: Es soll möglichst nachhaltig saniert werden.

300.000 Euro als jährliches Leistungsvolumen

Ein einstelliger Millionenbetrag muss für die auf acht Jahre angelegte Maßnahme investiert werden. Rund 2,4 Millionen Euro brutto werden aufgeteilt auf ein jährliches Leistungsvolumen von 300.000 Euro. Bis zum Jahr 2030 soll die Sanierung des Kanalnetzes abgeschlossen sein.

Um den hohen Fremdwasseranteil in der Kläranlage in Zolling einzudämmen, war die Gemeinde Attenkirchen vom Wasserwirtschaftsamt aufgefordert worden, ein Kanalsanierungskonzept vorzulegen. Beschädigte Rohre wurden in Attenkirchen, ebenso wie in den anderen vier Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, nach optischen Kriterien mittels einer Kanal-TV-Kamera ermittelt. Das Ergebnis: Für 52 Prozent der „Haltungen“, sprich der Verbindungsstrecken eines Abwasserkanals zwischen zwei Schächten, seien keine Maßnahmen nötig, meinte Stummer. Bei acht Prozent der Kanäle seien allerdings schwere bis starke Schäden festgestellt worden. Der Rest wird in sogenannte Zustandsklassen eingeteilt, die entsprechend den Schäden im Hauptort und den Ortsteilen bis 2027 abgearbeitet werden sollen. Kanäle, Schächte und Hausanschlüsse, die weniger große Schäden aufweisen, sollen zum Schluss der Maßnahme, ab dem Jahr 2028, schadensfrei gestellt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dass man die Kanalsanierung, soweit möglich, mit anderen Tiefbauarbeiten koordiniert, war den Attenkirchener Räten ein Anliegen. In der Dekan-Götz-Straße stehe demnächst die Deckensanierung an, merkte Bürgermeister Mathias Kern an. Außerdem werde der Glasfaserhausanschluss, der demnächst in der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Zolling umgesetzt werden soll, sicherlich auch für aufgerissene Straßen sorgen. „Wir versuchen, die Tiefbaumaßnahmen zu koordinieren“, betonte der Attenkirchener Rathauschef. Dass man im Zuge der Kanalsanierung auch auf das eine oder andere „Schmankerl“ stoßen könnte, schloss Kern nicht aus. Alte Leitungen, die durch Privatgrundstücke verlegt seien, könnten in der Sanierung möglicherweise zusätzliche Kosten verursachen.

Instandhaltung des Kanalnetzes ist kommunale Pflichtaufgabe

Langfristig werde man die entstandenen Sanierungskosten in die Gebührenkalkulation für die Bürger einfließen lassen, daraus machte der Rathauschef keinen Hehl. Die Instandhaltung des Kanalnetzes sei eine kommunale Pflichtaufgabe. Die Kosten für Wasser und Abwasser müssten kostendeckend sein. Dies sei gesetzlich vorgeschrieben. Die Gemeinde dürfe dabei weder Gewinn noch Verlust machen, erklärte der Bürgermeister.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.