Mann fährt mit Auto über beide Beine von Ehefrau

In Attenkirchen hat sich ein tragisches Unglück ereignet: Ein Mann (74) fuhr mit dem Auto über beide Beine seiner Ehefrau. Die 63-Jährige verletzte sich schwer.

Attenkirchen - Ein tragischer Unfall hat sich laut Polizei Freising am Donnerstagabend in Attenkirchen ereignet: Dort wollte ein 74-Jähriger mit dem Auto in seinen Hof fahren. Zur gleichen Zeit befand sich seine 63-jährige Ehefrau in der Einfahrt und verrichtete dort kniend Gartenarbeit.

Offensichtlich hatte der Mann seine Frau nicht gesehen – und fuhr ihr in der schmalen Hofeinfahrt über beide Beine. Sie erlitt dadurch starke Quetschungen, eine Oberschenkelfraktur und offene Blutungen. Ein Rettungswagen brachte die 63-Jährige ins Klinikum Freising. Die Feuerwehr Attenkirchen war außerdem mit zwei Fahrzeugen und 18 Helfern vor Ort.

