Attenkirchens Mittagsbetreuung feiert beeindruckende Erfolgsgeschichte

Mit viel Gesang und Theaterspiel eroberten die kleinen Piraten die Bühne bei der Präsentation des Stücks „Käpt’n Schisshose auf großer Fahrt“. © Hellerbrand

Seit 25 Jahren gibt es die Mittagsbetreuung in Attenkirchen. In der Rückschau konnte die Leiterin spektakuläre Zahlen präsentieren.

Attenkirchen – Seit dem Schuljahr 1997/98 gibt es an der Grundschule Attenkirchen eine Mittagsbetreuung für Schüler der ersten vier Jahrgangsstufen. 25 Jahre seien ausreichend Anlass zu feiern, freute sich nun Leiterin Hildegard Wiesner bei einer Rückschau in der Attenkirchener Mehrzweckhalle. Noch dazu, da Wiesner offenbarte: „Ich feiere wahnsinnig gerne und bereite Feste gerne vor“. Weil das in Gesellschaft noch viel mehr Spaß macht, waren auch viele Eltern, Kinder sowie langjährige Weggefährtinnen gekommen.

Von Anfang an habe die Mittagsbetreuung einen Aufschwung erlebt: Mit zwölf Kindern war man gestartet, nach zwei Jahren wurden bereits 40 Kinder betreut. Und die Resonanz nahm sogar zu, weshalb man in der Spitze bis zu 70 Kinder in der Obhut hatte. „Ein Dank gilt den Eltern, dass sie ihre Kinder hier gut behütet fanden“, resümierte Hildegard Wiesner das Vierteljahrhundert, in dem ihr die Mittagsbetreuung ans Herz gewachsen sei: „Meine kleine, große Familie“.

„Nahtlose Zusammenarbeit“ zwischen Mittagsbetreuung und Schule

Und die Familie ist gar nicht so klein, was schnell klar wurde, als Wiesner jede einstige und aktuelle Unterstützerin namentlich erwähnte und mit Blumen beschenkte. Auch die frühere Bürgermeisterin Brigitte Niedermeier wurde nicht vergessen, ebenso wenig der aktuelle Rathauschef Mathias Kern, der „Hopfensecco“ an die Damen als Dankeschön überreichte. Grundschulleiterin Isabella Böhme unterstrich, dass zwischen Mittagsbetreuung und Schule „eine nahtlose Zusammenarbeit herrscht und beide eine Einheit bilden“.

Beim Jubiläumsfest ehrte Bürgermeister Mathias Kern (2. v. l.) die Unterstützer der Mittagsbetreuung: (v. l.) Samantha Hobmeier, Helene Felber, Leiterin Hildegard Wiesner, Schulleiterin Isabella Böhme, Evi Wendl, Anita Setzer, Ana Ispas, Maria Löw und Ingrid Brandl. © Hellerbrand

Momentan nehmen über 60 Eltern das Angebot der Mittagsbetreuung für ihre Schützlinge wahr, die wochentags von 11 bis 16.30 Uhr (freitags bis 16 Uhr) geöffnet hat. Neben gemeinsamem Essen gehört auch Hausaufgabenbetreuung zum Ritual. Diese sei aber keine Aufarbeitung des lehrplanmäßigen Unterrichts, sondern vielmehr eine qualifizierte Begleitung bei der Bewältigung der Hausaufgaben, wie sie Kinder auch daheim von vielen Eltern erfahren.

„Käpt‘n Schisshose“ entert die Herzen der Gäste

Ein wichtiger Bestandteil ist natürlich die Freizeitgestaltung. Bei der sinnvollen Nachmittagsgestaltung sollen auch Sozial- und Gruppenfähigkeit eingeübt werden, daneben ist für ruhige Momente gesorgt. In den Arbeitsgruppen „Kochen“, „Basteln“ oder „Theaterspiel“ kann individuelles Talent eingebracht werden.

Und in Attenkirchen gibt es viele tolle Schauspieler. Den Beweis lieferten jede Menge kleiner Piraten und Seeräuberinnen, die im Stück „Käpt’n Schisshose auf großer Fahrt“ die Bühne enterten und die Herzen von Eltern, Ehrengästen und Mitschülern im Sturm eroberten. Viel Applaus gab es für die 50-Minuten-Einlage, mit der das Ensemble um Leiterin Evi Wendl auch schon beim zweitägigen Ausflug zu den „Bayerischen Theatertagen in Bayreuth“ viele Lorbeeren erntete.

Das kulinarische Büfett, zu dem zahlreiche Eltern von Obazdn, frittierten Kochbananen über Amaretto-Muffins bis hin zum rumänischen Gemüseaufstrich „Zacusca“ ihren Beitrag leisteten, war ganz nach dem Geschmack der Organisatoren: bunt und vielfältig – so wie die Mittagsbetreuung seit 25 Jahren. (Martin Hellerbrand)