Neue Ortssprecherin gibt Brandloh eine Stimme im Attenkirchener Gemeinderat

Mit einem Blumenstrauß begrüßte Rathauschef Mathias Kern (r.) die neue Ortsteilbeauftragte Michaela Hartshauser. hel © Hellerbrand

Ab sofort hat auch der Attenkirchener Ortsteil Brandloh mit 130 Einwohnern eine Vertreterin am Rathaustisch: Michaela Hartshauser ist nun Ortssprecherin.

Attenkirchen - In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde die 42-Jährige dem Ratsgremium vorgestellt. Vorausgegangen war die Einreichung einer Unterschriftenliste aus dem Bereich mit der Bitte um Einrichtung eines derartigen Bindeglieds zur Gemeinde.

„Es ist kein Muss, sondern ein Kann“, so Bürgermeister Mathias Kern zu dem Vorhaben, denn eigentlich besitzt Brandloh nicht den Status als eigener Ortsteil mit der Installierung eines Ortssprechers. Dennoch wurde dem Willen der Bürger entsprochen, die bei einer Versammlung dann die Modellbaumechanikerin zur Vertreterin wählten.

In persönlichen Worten gab Michaela Hartshauser zu verstehen, wie sehr sich Veränderungen inzwischen auch in kleineren Dörfern ausgewirkt hätten. Selbst ein kleiner Ort wie Brandloh sei „für unsere Verhältnisse extrem gewachsen“, was neben baulichen Veränderungen auch mit zugezogenen Mitbewohnern einhergehe: „Früher hast noch einen jeden gekannt.“ Sie verstehe sich als Bindeglied zwischen Ort und Gemeinde, das erlaubt, Hinweise zu geben oder Probleme weiterzuleiten, um damit auch Brandloh eine Stimme zu geben. Behilflich sei ihr bei diesem Vorhaben auch ein Kreis an Unterstützern, sie selbst werde die Meinung der Mehrheit bei möglichen Fragestellungen vertreten.

Der Applaus im Gemeinderat offenbarte Zustimmung zu diesem Vorhaben. Bürgermeister Mathias Kern, auf dessen „Wir“-Liste Hartshauser 2020 auch kandidiert hatte, dankte für das Engagement. Wenn es im öffentlichen Teil der Sitzungen um „Brandloher Themen“ gehe, werde die Ortsteilbeauftragte künftig mit eingeladen, könne Angaben zum Sachverhalt geben und sich an der Diskussion beteiligen. Abstimmungen sowie die Teilnahme an nicht-öffentlichen Sitzungen seien hingegen nicht gestattet.

Martin Hellerbrand

