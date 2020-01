Gemeinnützige Sammelstelle als Müllkippe missbraucht –Vereinsmitglieder frustriert

Ein gemeinnütziger Verein in Attenkirchen unterhält einen Altpapiercontainer. Dieser wird jedoch immer wieder als Mülltonne benutzt - zum Leidwesen der Helfer.

Attenkirchen – Pizzakartons mit Plastikbesteck, ein Sack mit Restfliesen, volle Windeln, Flaschen, Pfannen, Schachteln gefüllt mit rohen Eiern, und vieles mehr: Das alles ist Müll, der eigentlich getrennt entsorgt werden soll – sollte man meinen. Doch er landet immer wieder in einem Altpapiercontainer, der auf dem Parkplatz beim Kreisverkehr in Attenkirchen steht. Jüngster Fund: ein ausgedientes Weihnachtsmannkostüm.

Papier muss feinsäuberlich sortiert werden

Dieses ist aber im Vergleich zu dem anderen Abfall eher amüsant bis harmlos, sagt Irmi Hanrieder, die das Kostüm entdeckt hat. Sie ist eine von zirka 20 Mitgliedern des Vereins Solidarität für Indien, kurz SofI. Der Altpapiercontainer wird dem Verein über das Pfarrer-Reichl-Werk, dem man angeschlossen ist und das fünf Mal jährlich den Abtransport zu einer Papierfabrik in Schongau organisiert, zur Verfügung gestellt.

Je einwandfreier das Material ist, umso mehr Geld fließt in die Kasse. Das bedeutet: Sogar beim Papier muss feinsäuberlich aussortiert werden – kein farbiges, kein durchtränktes, und, wenn möglich, auch keine Kartons. Das bestätigt auch die Vorsitzende Angela Schmitz.

Ausgeklügeltes System

Jeden zweiten Tag in der Woche klettern Helferinnen von SofI wie Irmi Hanrieder in den Container und sortieren aus, was fehl am Platz ist. Was nicht für die Restmülltonne gedacht ist, dürfen die SofI-Mitglieder dank des Entgegenkommens der Gemeinde und vor allem der Mitarbeiter im Wertstoffhof Attenkirchen dort kostenfrei abgeben. „Die sind dort sehr kulant“, sagen Hanrieder und Schmitz, denn manchmal komme da eine große Menge zusammen. Wenn aussortiert wurde, wird alles mit Papierschnipseln abgedeckt, sodass der nächste Helfer gleich weiß, was wieder an Fremdkörpern dazugekommen ist. „Ein ausgeklügeltes und gut funktionierendes System“, sagt die SofI-Vorsitzende.

Zum Jahreswechsel hatte man den Container zugedreht, damit sich keine brennenden Raketen darin verirren und das Papier vernichten konnten. Dennoch haben sich Passanten die Mühe gemacht, das Teil aufzudrehen, um ein Katzenklo zu entsorgen. Das musste wieder raus, denn am 2. Januar wurde der gefüllte Container abgeholt und ein neuer hingestellt.

Dankbar für die Tagblatt-Leser

So ärgerlich es ist, dass es immer wieder schwarze Schafe gibt, die aus Bequemlichkeit oder nur gedankenlos ihren Müll darin entsorgen, so dankbar ist man laut Hanrieder und Schmitz über all jene, die noch die Zeitung, wie etwa das Freisinger Tagblatt, in gedruckter Form lesen, und das Altpapier dann im SofI-Container werfen. Sie könnten es nämlich, zusammen mit dem anderen Material, auch im Wertstoffhof entsorgen. „Wir freuen uns sehr, dass sie uns mit dem Altpapier unterstützen“, sagt Irmi Hanrieder, „und vor allem auch darüber, dass es noch Menschen gibt, die Zeitung in gedruckter Form machen.“ Denn so lange es dieses Produkt gebe, könne die Aktion durchgeführt werden.

Gut zu wissen

Seit dem 6. April 2009 besteht der Verein Solidarität für Indien, kurz SofI, in Attenkirchen, der Kinderprojekte in Indien unterstützt. Ins Leben gerufen wurde die Aktion schon einige Jahre vorher durch den damaligen priesterlichen Leiter von Attenkirchen, Gnana Kuchipudi. Weitere Informationen zum Verein gibt’s im Internet unter sites.google.com/site/solidaritaetfuerindien.

