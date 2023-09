Durch den Tunnel in eine andere Welt: Tutuguri begeistert erneut mit Künstlermeile am Bahndamm

Von: Andreas Beschorner

Kunst als Therapie hat Leyla Yildiz aus Freising vor einem Jahr für sich entdeckt. Mittlerweile hat sie 20 Kunstwerke geschaffen – jedes einzelne ist ein Schritt für sie heraus aus der Depression. Sie sagt: „An der Leinwand kann ich den Kopf ausschalten, meine Gedanken loswerden, entspannen.“ © beschorner

Zum zweiten Mal fand die Künstlermeile am Bahndamm in Attenkirchen statt. Den Organisatoren ist erneut ein großer Wurf gelungen.

Attenkirchen - Der Weg durch den Tunnel zum Bahndamm in Attenkirchen war am Wochenende der Eintritt in eine bunte Welt voller Kunst und Fantasie: in die Welt von Tutuguri und die zweite Künstlermeile am Bahndamm.

Da wurden die Gäste empfangen von beeindruckenden Skulpturen von Josef Brummer, da setzten die Bilder von Elisabeth Schwarz, Isabella Hartl und Angelika Plattner am Beginn des Weges farbintensive Akzente in die von sattem Grün und strahlendem Blau des Sommerhimmels dominierte Landschaft, da lieferte das Trio Grantl bestens gelaunt Ohrwürmer zum Mitnehmen auf den Weg, da animierte die Formation Chakulou mit ihrer Weltmusik die Gäste zum Innehalten oder manch einen sogar zu einem kleinen Tänzchen. Der Weg durch den Tunnel war also wie der Eingang in eine andere Welt – unbeschwert hier, tiefgründig dort, unterhaltsam und kurzweilig überall.

Michtmachkunst bot Tutuguri-Mitglied Norbert Härtl auf der Künstlermeile an. Jeder, der sich hier verewigte, bekommt im Nachgang eine Postkarte mit dem Gemeinschaftswerk zugeschickt. Schon kurz nach der Eröffnung hatten sich hier 14 Gäste künstlerisch betätigt. © Beschorner

Tutuguri ist wieder ein ganz großer Wurf gelungen. Er hat Kunst und Kultur von über 60 Künstlern und Kulturschaffenden zu den Menschen gebracht, er hat die Menschen in großer Zahl zu den Kunstschaffenden gebracht. Viele Kinder waren schon von Weitem zu sehen, ließen einen ans Handgelenk gebundenen Luftballon neben sich hertanzen, während die Eltern sich in den Dialog mit Künstlern vertieften, die ihnen die Geschichte hinter ihren Werken erzählte, während sie über die Fotografien von Elke Ritthaler, die Collagen von Steffi Pokorny oder die Fotokunst von Denise Antonioli fachsimpelten.

Auf den 1,6 Kilometer bis Thalham konnte aber auch der Hunger und vor allem der Durst gestillt werden, denn der war groß angesichts der Temperaturen. Wie wunderbar viele Menschen schon die Premiere im Jahr 2021 fanden, das zeigte sich an Carina Wildgruber. Sie war so begeistert, dass sie ihr damals neu entdecktes Hobby Dotting intensivierte, um beim nächsten Mal als Künstlerin mit dabei zu sein. Seither hat sie 150 Steine mit kleinen Tupfen in bunten Farben bemalt, „eine Sisyphus-Arbeit, aber sehr meditativ“, wie sie erzählt. Daneben begegnete man auch vielen bekannten Gesichtern wie Pepito Anumu, der seine besonderen Bilder heuer erstmals auch als Kunstdrucke mit dabei hatte.

Kunst ist nie oberflächlich, steckt doch immer ein Stück Geschichte des Künstlers in jedem Werk. Bei den ausdrucksstarken Bildern von Leyla Yildiz ist das nicht anders. „Ich habe durch meine Depression zur Malerei gefunden“, erzählt sie. Mit jedem Bild geht sie ein weiteres Stück auf dem Weg zum Gesundwerden. „An der Leinwand kann ich den Kopf ausschalten, meine Gedanken loswerden, entspannen.“

Luftballons ließen Mathias Kern, Johannes Becher und Simon Schindlmayr steigen. © Beschorner

Bei der Eröffnung hatte Bürgermeister Mathias Kern betont, wie stolz die Gemeinde auf Tutuguri sei. MdL Johannes Becher animierte die Gäste, nicht mit Lob für die Künstlerinnen und Künstler zu sparen, und Bezirksrat Simon Schindlmayr unterstrich, dass die Region von tollen Projekten wie diesem lebt. Und dann ließen sie zusammen mit Heiko Lange von Tutuguri bunte Luftballons steigen – so bunt und so leicht wie die zwei Tage auf dem Bahndamm.

