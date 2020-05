Attenkirchen verteilt tausende Masken an seine Bürger - Termin und Orte fix

Um die Bevölkerung beim Befolgen der Maskenpflicht zu unterstützen, verteilt die Gemeinde Attenkirchen nun ebenfalls kostenlose Exemplare. Hier gibt es alle Infos.

Attenkirchen - Wie die Gemeinde Attenkirchen in einer Presseerklärung mitteilt, hat die Kommune 3000 Schutzmasken zur Verfügung gestellt bekommen. Jede Person über sechs Jahren soll deshalb nun eine kostenlose Maske erhalten.

Die zentrale Verteilung erfolgt am Samstag, 9. Mai, von 14 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Attenkirchen, Schulstraße 10; in Thalham am Maibaum sowie in Pfettrach am Bushäusl.

Bürger können Masken für Familienmitglieder und Nachbarn mitnehmen. Wer keine Möglichkeit zur Abholung hat, kann Sie sich an Lisa Maier von „Attenkirchen hilft“, Tel. 08168-4089, wenden.

ft

Lesen Sie auch: Kommt die zweite Infektionswelle? Versorgungsarzt: „Werden Zahlen genau im Blick haben“.

Verwirrte hält sich für Hitlers Tochter - und beleidigt Polizei rassistisch.

Seniorenheime öffnen am Samstag: Einrichtungen arbeiten mit Hochdruck an Sicherheitskonzept.