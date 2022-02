„Aus dem Juwel sollte man was machen“: Attenkirchen will Bockerlradweg aufhübschen - Ideen diskutiert

Von: Andreas Beschorner

Strecke mit Potenzial: der Bockerlradweg, der Attenkirchen mit dem Ortsteil Thalham verbindet. © Beschorner

Der idyllische Bockerlradweg zwischen Attenkirchen und Thalham soll aufgehübscht und zum Begegnungsort werden. Wie und mit wessen Hilfe, wurde jetzt diskutiert.

Attenkirchen – Spätestens seitdem der Verein Tutuguri den Bockerlradweg zwischen Attenkirchen und Thalham im Sommer 2021 für ein Wochenende zur Künstlermeile gemacht hat, ist die idyllische Strecke wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Jetzt soll der Weg zum Begegnungsort ausgebaut, soll attraktiver werden. Ein Team aus Bürgerinnen und Bürgern hat sich dazu Gedanken gemacht und erste Ideen entwickelt, Frederique Saberschinsky und Herbert Rudolf haben sie am Montag dem Gemeinderat vorgestellt. Der war sehr angetan. Nun will man die ILE Ampertal ins Boot holen.

Förster gerätins Schwärmen

Er ist Förster, er hat den Walderlebnispfad und den Weltwald wesentlich mitinitiiert – und er ist seit einiger Zeit ein Thalhamer: Herbert Rudolf. Er war es auch, der dem Gemeinderat zunächst die Schönheiten des Bockerlradwegs offenbarte: Der verbinde die traditionell gewachsene Dorfstruktur Attenkirchens mit dem ganz anders gestalteten Thalham – „ein reizvoller Kontrast“. Von Attenkirchen aus tauche man durch den Tunnel ein, es sei eng und idyllisch zwischen den Bäumen, plötzlich öffne sich der Blick, es folge wieder ein „Baumtunnel“. Artenreich und „schön anzuschauen“ sei die Natur, die Szenen wechselten oft, kurz: „ein unverwechselbarer Erlebnisraum, ein Juwel“, schwärmte Rudolf. Deshalb: „Daraus sollte man was machen.“

Aber wie? Beispielsweise durch stimmige Installationen, durch Orte für die Entspannung, durch lebendige Informationen zur Geschichte der Bockerlbahn, der Natur, der Ortschaften. Der Tunnel könne als „Sprayer-Kunstwerk“ zum Thema Eisenbahn dienen, vor allem aber sollte der rudimentär schon bestehende Treffpunkt attraktiver gestaltet werden. Und die am Weg verteilten Bänke sollten vereinheitlicht werden.

Genau das war auch die erste Idee des Teams um Frederique Saberschinsky herum, das das Sammelsurium an ganz unterschiedlichen und teilweise schon maroden Bänken als „zusammengewürfelt“ empfand. Das sei keine gute Visitenkarte für Attenkirchen, weshalb man den Schreiner Tom König gebeten habe, ein Angebot für vier attraktive Ersatzbänke und eine Liegebank am Treffpunkt (allesamt aus Robinienholz) abzugeben. Denn, so hatte Herbert Rudolf betont: „Wenn man etwas macht, dann sollte es anspruchsvoll, hochwertig und individuell sein.“

Gemeinde will sich Zuschüsse sichern

7250 Euro netto würden die vier Bänke und die Liege kosten. Und an dieser Stelle kam die ILE Ampertal ins Spiel, der Attenkirchen als Mitgliedsgemeinde bekanntlich angehört. Laut Bürgermeister Mathias Kern könne man sich um Gelder aus dem ILE-Regionalbudget bewerben und so 80 Prozent der Nettokosten als Zuschuss erhalten. Das bedeute, dass die Gemeinde dann brutto 2827 Euro zu stemmen habe.

Den Beschluss, diesen Antrag zu stellen und damit den ersten Schritt zur Aufwertung des Bockerlradwegs zu tun, fasste der Gemeinderat einstimmig. Zur Anregung von Thilo Mittag (Grüne), lieber auf eine Bank zu verzichten und dafür den Treffpunkt aufzuwerten, sagte Kern, man wolle bei der ILE den finanziellen Bogen nicht überspannen. Er versprach aber, dass die Umgestaltung des Treffpunkts selbstverständlich auf der Agenda sei. Zur Not könne sich das die Gemeinde auch ohne ILE-Zuschuss leisten.

