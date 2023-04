Attenkirchener Friedhof soll umgestaltet werden - Pläne im Gemeinderat vorgestellt

Teilen

Auf dem Attenkirchener Friedhof gibt es eine große Nachfrage nach naturnahen Gräbern. Diesem Bedarf will die Gemeinde nun Rechnung tragen. © MARTIN

Die Gemeinde Attenkirchen will ihren Friedhof umgestalten. Dazu wurden jetzt die Pläne im Gemeinderat öffentlich vorgestellt.

Attenkirchen – Die Nachfrage nach naturnahen Bestattungsformen hat in der Gemeinde Attenkirchen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Eine langfristige Planung, den Grünstreifen im nördlichen Bereich des Gemeindefriedhofs mit einem Urnenfeld und Urnengräbern zu bestücken, wurde jetzt auf den Weg gebracht. In der Gemeinderatssitzung am Montag sprach sich das Gremium einstimmig für ein Gestaltungskonzept aus, das Gemeinderatsmitglied und Landschaftsarchitekt Thilo Mittag (GOL) gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe entwickelt hat. Mit viel Herzblut wurde über die partielle Neugestaltung des Friedhofs diskutiert.

In vier Teilbereichen soll die anstehende Maßnahme umgesetzt werden. Der Gestaltungsplan sieht vor, auf der derzeit noch freien Wiese im nördlichen Bereich ein Urnenfeld für Urnen-Erdbestattungen zu errichten. Das bereits vorhandene Kolumbarium soll ergänzend dazu mit weiteren Urnenwänden bestückt werden. Im Zuge der Umgestaltung ist auch eine Ertüchtigung des bereits vorhandenen, sanierungsbedürftigen Asphaltwegs zwischen Aussegnungshalle und dem Kreuz im Norden des Friedhofs vorgesehen. Dort werden auch die Wasserzapfstellen erneuert und dezentes Licht über Solarleuchten geschaffen.

Neues Urnenfeld

Mit einer sehr knappen Mehrheit von 6:7 Stimmen entschied sich das Gremium erst einmal für die Umsetzung des Urnenfelds. Bis zum August möchte man das mit Hilfe des Attenkirchener Bauhofs bewerkstelligen. Urnenrohre, die nach unten offen sein werden und über einen Durchmesser von 32 Zentimetern sowie einer Tiefe von 75 Zentimetern verfügen, sollen in den Rasen eingebaut werden. Ein Feuchtraum-Klima werde darin geschaffen: Ganz nach dem Leitsatz „Erde zu Erde, Asche zu Asche“, wie Mittag betonte. Der biologische Abbauprozess werde so beschleunigt.

Im ersten Schritt soll im westlichen Bereich Platz für 40 Urnen geschaffen werden, bei Bedarf wird dann der östliche Teil der Wiese miteinbezogen. In beide Felder werden von Anfang an Bäume gepflanzt, erläuterte Mittag das Gestaltungskonzept. Bei der Wahl der Sorte habe sich die Arbeitsgruppe auf Apfeldornbäume geeinigt. Diese hätten eine relativ kleine Krone und seien mit den orangefarbenen Früchten bis in den Januar hinein recht dekorativ, so der Landschaftsarchitekt.

Viel Eigenleistung geplant

Weil Mittag diese Planung lediglich über eine Aufwandsentschädigung abdecken möchte, also auf den regulären Honorarsatz verzichte, sei die Umsetzung des Urnenfelds recht kostengünstig, lobte Bürgermeister Mathias Kern. Synergieeffekte erhoffe man sich aus gemeinsamem Handeln mit dem Attenkirchener Bauhof. Die Mitarbeiter hätten signalisiert, eine solche Maßnahme aus eigenen Kräften stemmen zu können. Daher erspare sich die Gemeinde bei der Umsetzung des ersten Teilbereichs der Friedhofs-Umgestaltung ein Ausschreibungsverfahren, so der Rathauschef. Ein weiterer Abschnitt bei der Maßnahme sei später dann die Ergänzung der vorhandenen Urnenwand.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Derzeit seien dort zehn Nischen belegt. 16 weitere wolle man schaffen – und zwar mit einem gewissen Abstand im südlichen Bereich der bestehenden Wand. Ein Betonsockel mit vorgelagerter Stufe sei für die Ablage von Blumen und Kerzen gedacht, erklärte Mittag. Der Zugang zur Aussegnungshalle sowie der Hauptweg im Friedhof in Richtung Kreuz wird mit einer Asphaltstreudecke neu bestückt werden. Im Winter könne man darauf bequemer und sicherer mit Rollator oder Rollstühlen unterwegs sein. Begleitend zu den Maßnahmen muss dann auch ein Beschluss zur Friedhofssatzung neu gefasst werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.