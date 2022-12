Gemeinderäte entscheiden sich gegen Auftrags-Graffiti für Attenkirchener Tunnel

Bunter ist oft besser: Für eine deutliche Aufwertung sollte der Freisinger Graffiti-Künstler Christian Leitner in dem Attenkirchener Wellblech-Tunnel sorgen. Aber der Rat stimmte nun dagegen. © mzv-Archiv

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, lautet ein Zitat von Karl Valentin. Und sie kostet. Genau darüber diskutierte nun der Attenkirchener Gemeinderat.

Attenkirchen - Dem Gremium lag auf Empfehlung von Thilo Mittag (GOL) ein Entwurf vor, wonach man die nicht gerade ansehnliche, 30 Meter lange Tunnelröhre an der Moosburger Straße von dem namhaften Freisinger Graffiti-Künstler Christian Leitner umgestalten lassen könnte. Der am stark frequentierten Bockerlradweg gelegene Wellblech-Tunnel sollte dadurch eine deutliche Aufwertung erfahren. Kostenpunkt: gut 13 000 Euro. Bei einer eventuellen Förderung durch die ILE Ampertal könnte sich der Preis allerdings auf knapp 4400 Euro reduzieren.

Kulturverein Tutuguri will auf dem Radweg wieder eine „Meile der Kunst“ einrichten

Der örtliche Kulturverein Tutuguri, der auf dem Verbindungsradweg zwischen Attenkirchen und Thalham auch kommendes Jahr wieder plant, eine „Meile der Kunst“ einzurichten, hat sich laut Bürgermeister Mathias Kern für das Projekt ausgesprochen. Auch die Verwaltung zeigte sich nicht abgeneigt.

Kritik gab es allerdings an einem bereits vorliegenden Entwurf, wonach der Tunnel einen klareren künstlerischen Bezug zum historischen Holledauer Bockerl aufweisen sollte. Das von „Leitna“, wie sich der Künstler nennt, entworfene Motiv ist von stilisierten Hopfendolden geprägt. Für das „Bockerl“ ist eine symbolhafte Darstellung einer Dampflock, ein Icon am Anfang und am Ende des Tunnels vorgesehen. Neben besagten Kosten stellte sich das in der Debatte als Knackpunkt heraus.

Gemeindechef Kern: Der Künstler soll sich vielleicht noch mal Gedanken machen

Bürgermeister Mathias Kern regte an, dass sich „Leitna“ noch einmal Gedanken darüber machen sollte. Er vertrat die Ansicht, das Bockerl müsse deutlicher hervorgehoben werden. „Das ist so nicht haltbar. Der verlangt auch Einiges, dann muss er sich schon ein bisschen anpassen“, forderte Kern. Christine Krojer (BG) machte einen Alternativvorschlag. „Wäre das nicht etwas für unsere Jugend“, fragte sie in die Runde. Hermann Lachner (BG) griff die Idee auf. Der Jugendtreff könnte Vorschläge unterbreiten und mit Hilfe eines Malers in die Tat umsetzen, fand er. Kern gab zu bedenken, dass das sehr aufwendig sei. Jugendreferentin Veronika Wiesheu (WIR) pflichtete dem bei. „Eine Fläche, die man nicht unterschätzend darf“, urteilte sie. Mittag fügte hinzu, dass die Unterführung immerhin 2,5 Meter hoch sei.

Alles Argumente, die für eine professionelle Umsetzung sprachen. Eva-Maria Rieger (UWG) wollte noch wissen, „was ist, wenn wir die Förderung nicht bekommen“. Kern antwortete: „Dann machen wir es nicht.“ Am Ende hat man sich mit 7:5 Stimmen gegen das Angebot des Graffiti-Künstlers ausgesprochen, was Mittag ausdrücklich „schade“ fand. Kern stellte fest: „Das ist zu akzeptieren.“ Was jetzt mit dem unschönen Tunnel, in dem sich bereits diverse Sprayer verewigt haben, geschieht, bleibt bis auf Weiteres offen.

Alexander Fischer