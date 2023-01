„Bitte nimm mich mit nach Attenkirchen“: Inthronisationsball sorgt für große Begeisterung

Ein „Herzbeben“ machte sich breit, als die Gardemädels auf dem Parkett auftauchten. © Fischer

Mit dem Inthronisationsball haben sich Attenkirchens Narren nach Corona eindrucksvoll zurückgemeldet. Ein besonderes Highlight war die Mitternachtsshow.

Attenkirchen - Die Stimmung in der Mehrzweckhalle hätte besser nicht sein können. Aber was heißt hier Mehrzweckhalle? Die Narrhalla hat für ihren mit Spannung erwarteten Inthronisationsball ein Ambiente geschaffen, das die Tristesse einer alten Schulturnhalle für eine Nacht komplett vergessen ließ. Das hob Attenkirchens 3. Bürgermeister Josef Fischer bei der Schlüsselübergabe an ihre Lieblichkeit Jessica I. und Prinzgemahl Kevin I. ausdrücklich und vollkommen zu Recht hervor.

Wie aus einer Turnhalle ein echter Ballsaal wurde

„Was man heute hier sieht, ist aller Ehren wert“, sagte Fischer in Anbetracht des in festlichem Glanz erstrahlenden Ballsaals. Anerkennend fügte er noch an, dass das etwas über das hohe Niveau des Faschings in Attenkirchen an sich aussage. Fischer vertrat Bürgermeister Mathias Kern, der wegen eines privaten Termins verhindert war. Die Schlüsselübergabe, der Aufmarsch der Garde und des kompletten Hofstaates waren ein erster Höhepunkt im durchweg anspruchsvollen Programm des Inthronisationsballs 2023.

Für einen kleinen Vorgeschmack darauf, was noch alles zu erwarten war, sorgte höchst eindrucksvoll die Garde. Zu den treibenden Bässen von Helene Fischers „Herzbeben“ legten die Gardemädels sehr zur Freude des Publikums eine erste kesse Sohle aufs Parkett. Da war ordentlich Schwung und Dynamik dahinter.

„Landy und die Landeier“ schummelten beim Text ein wenig

Von Anmut und Grazie zeugte auch der Eröffnungstanz von Jessica I. und Prinz Kevin I. Die in Grün und Schwarz gewandeten Tollitäten schwebten förmlich über die Tanzfläche. Auf der hatten sich bereits zuvor die Tanzwütigen unter den gut 300 Besucherinnen und Besuchern ausgetobt. Zur Partymusik von „Landy und die Landeier“, einem verwegen anmutenden Trio, das es verstand, dem Publikum mit Klassikern wie „Mendocino“ von Michael Holm oder Austropop-Hits wie „Du entschuldige“ von Peter Cornelius ordentlich einzuheizen. Wenngleich sich die „Landeier“ herausnahmen, beim Text ein wenig zu schummeln. Aus „Bitte nimm mich mit nach Mendocino“ wurde plötzlich „Bitte nimm mich mit nach Attenkirchen“.

Den Rathausschlüssel überreichte 3. Bürgermeister Josef Fischer (l.) an Prinzessin Jessica I. (Schmied) und Prinz Kevin I. (Baumann). © Fischer

Als Knaller schlechthin beim Inthronisationsball stellte sich dann die Mitternachtsshow heraus. Nicht nur wegen der atemberaubenden und akrobatischen Darbietung der 26-köpfigen Showtanzgruppe, sondern auch wegen den Megabässen, die die Halle zum erbeben brachten. Der Partymix auf Basis von Bon Jovis „It‘s my Life“ hatte es in sich.

Apropos: Auch was die Hallendecke betraf, stieß die athletisch aufgetürmte Menschenpyramide an Grenzen. Die dreistöckigen Hebefiguren, die bis unters Dach reichten, versetzten das ohnehin begeisterte Publikum zusätzlich in Erstaunen. Kaum zu glauben, was Prinzenpaar, Garde und Showtänzer da im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gestellt hatten. Noch dazu dauerte die perfekt in Szene gesetzte Mitternachtsshow über 20 Minuten. Kein Wunder, dass der anschließende Ausmarsch der Showtanzgruppe von Jubel und tosendem Beifall begleitet war.

