Breitband-Ausbau in Attenkirchen hängt weiter in der Warteschleife

Im proppenvollen Bürgersaal blickte Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern (r.) auf die vergangenen drei Jahre zurück. © Lorenz

In Sachen Breitband-Ausbau hängt die Gemeinde Attenkirchen in der Warteschleife. Die Entscheidung der Telekom zum weiteren Vorgehen erwartet Gemeindechef Mathias Kern frühestens im August.

Attenkirchen – Drei Jahre in drei Stunden: Bei der diesjährigen Bürgerversammlung von Attenkirchen holte Bürgermeister Mathias Kern (WIR) aufgrund der Corona-Pausen weit aus und ging dabei bis ins Jahr 2020 zurück. Was ihm immer noch schwer im Magen liegt: Die nötig gewordene Kreditaufnahme der Gemeinde im vorigen Jahr, um anstehenden Aufgaben schultern zu können. Auf der anderen Seite geht vieles voran in Attenkirchen – wie etwa die Ausweisung von Baugebieten.

Es ist einiges los in Attenkirchen: Der Neubau des Feuerwehrhauses steht an, Kanal- und Straßensanierungen müssen ebenfalls durchgeführt werden. „Das ist alles sehr kostenaufwändig“, erklärte Kern im rappelvollen Bürgersaal. An den Straßen sei jahrzehntelang nichts gemacht worden, vieles sei noch aus den 1960er Jahren, nun müsse halt Geld in die Hand genommen werden. Und weil eben so viel ansteht, ist die Gemeinde im vorigen Jahr auch nicht drum herum gekommen, einen Kredit in Höhe von rund drei Millionen Euro aufzunehmen, was Kern nach wie vor sichtlich im Magen liegt. Die Konsequenz: Sparen, wo es geht, und zugleich Gebühren und Gewerbesteuern erhöhen.

Was auch vorangetrieben werden soll: Der Breitbandausbau. Hier kamen dann auch gleichmal die ersten Fragen seitens der Bürger, wie es nun ausschaut mit der Absichtserklärung der Telekom, den Glasfaserausbau in Attenkirchen voranzutreiben. „Wir fragen uns alle, wann es jetzt losgeht“, musste Kern eingestehen, denn eigentlich hätte der Ausbau ja schon im April starten sollen – doch bis dato ist nichts passiert. Die Telekom erkläre wohl das Nichtarbeiten mit noch unkalkulierbaren Kostensteigerungen, weshalb der Ausbau-Start erstmal verschoben sei.

Was wohl auch neu laut Kern sei: Die Telekom brauche noch 125 Vertragsabschlüsse in der Verwaltungsgemeinschaft Zolling, um loszulegen. Auch hier kamen Nachfragen, denn bis dato hatten immer Absichtserklärungen seitens der möglichen Kunden gereicht, von Vertragsabschlüssen sei nie die Rede gewesen. Im August, so Kern, würde die Telekom dann wohl neu entscheiden, wann und wie sie in Attenkirchen ausbauen wollen.

Den Jahresrückblick studierten (v. l.) VG-Geschäftsführer Eugen Altmann, Bürgermeister Mathias Kern und VG-Geschäftsführer Lukas Schütt. © Lorenz

Fußgängerüberweg am Kreisverkehr kommt

Was einen Attenkirchener auch störte: Der Verkehr durch die Ortschaft, der seiner Meinung nach brandgefährlich für Kinder sei. Was er sich wünschen würde, wäre eine Art Unterführung, damit die Kinder sicher die Straße queren könnten. Mit einer Unterführung konnte Kern zwar nicht dienen, dafür aber mit einem geplanten Fußgängerüberweg am Kreisverkehr, finanziert von Bund, Kreis und Kommune und im Gegensatz zu einer Unterführung eben zügig umsetzbar – jedenfalls solange alle Behörden mitspielen. So recht zufrieden war der Bürger aus Attenkirchen damit nicht, vielmehr war sein Gefühl jenes: „Da scheißt sich koana was, bis halt was passiert.“ Kern wollte das freilich nicht auf sich sitzen lassen. „Doch, ich scheiß mir da schon was, darum machen wir ja auch was“, so seine Antwort.

Kurz angerissen wurde dann auch das Thema regenerative Energien und im speziellen die Causa Windkrafträder. Was Kern fundamental wichtig ist: Die Bürger müssen bei diesem Thema mitgenommen und an der Entscheidung beteiligt werden – etwa durch einen Bürgerentscheid.

Wie sehr sich die Bürger von Attenkirchen einbringen in ihre Heimat, zeigte dann die Rückschau auf Vereinstätigkeiten wie etwa dem Schützenverein, der Narrhalla oder dem örtlichen Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein. An helfenden Händen mangelt es in Attenkirchen auch nicht, denn hohes Engagement und ganz viel Herzblut zeigen Bürger mit ihrem Ehrenamt beim Kleidermarkt, dem Helferkreis Asyl, dem Senioren Service oder dem VdK Attenkirchen. Abschließend gingen deshalb Kerns Worte direkt ins Publikum: „Ich danke allen herzlichst, den Gemeinderat-Mitgliedern, unseren Mitarbeitern, den Vereinen und allen ehrenamtlichen Helfern!“



Richard Lorenz

