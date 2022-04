Das Rätsel von St. Baptist in Attenkirchen führt bis nach Rom

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Das Rätsel um den Altar von St. Baptist schilderte Pfarrer Stephan Rauscher in der BR-Sendung „Bayern erleben“ (hier ein Szenenbild). © zz/BR

Attenkirchens Pfarrer Stephan Rausche und Journalist Michael Mandlik haben gemeinsam die Historie des Altars von St. Baptist ergründet. Ihr Weg führte sie bis nach Rom.

Attenkirchen/Rom – Es war ein bisschen wie in Dan Browns „Illuminati“: Spurensuche in Rom, in Archiven, in alten Schriften, um hinter ein Geheimnis zu kommen. Freilich: So dramatisch und gefährlich wie in dem Bestseller war die Reise von Pfarrer Stephan Rauscher nach Rom nicht. Aber der Anlass und all das, was er bei seinen Recherchen unter anderem in der Ewigen Stadt über das Rätsel von Attenkirchen herausbekommen hat, waren mindestens genauso spannend wie ein Dan Brown-Thriller. Wenn Rauscher von „Wir“ spricht, dann meint er sich und Michael Mandlik.

Der besondere Altar

Das Altarbild zeigt die Vermählung Mariae. Es gehört wohl der Florentiner Schule an. Zudem verweisen weitere Stilelemente des Altars auf Rom. © Mandlik/BR

Beide – der Pfarrer und der BR-Journalist – hatten sich gut eineinhalb Jahre lang mit dem „Rätsel um Attenkirchen“ beschäftigt. Am Ende lief unter diesem Titel ein 45-minütiger Beitrag im Bayerischen Fernsehen. In der Hauptrolle: Stephan Rauscher. Ja, das Rätsel um Attenkirchen habe man lösen können, fasst Rauscher das Ergebnis zusammen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Seit acht Jahren ist Rauscher in Attenkirchen tätig, seit acht Jahren kennt er die dortige Kirche St. Johannes Baptist. Und die hat einen ganz besonders außergewöhnlichen Altar: Das Altarbild zeigt die sehr seltene Darstellung der Vermählung Mariae. Und dieses Bild ist, so hat der von Rauscher hinzugezogene Kunsthistoriker Bernhard Graf festgestellt, keine Bauernmalerei, sondern gehört eher der Florentiner Schule an. Dazu die Heiligenfiguren und vor allem die an den Bernini-Altar im Petersdom erinnernden Säulen rechts und links am Altar – das alles weise auf Rom hin.

Die Reise nach Rom

Wie aber, so die große Frage, kommt Attenkirchen zu einem solchen Altar? Was hat das mit den Erbauern der Kirche, dem Adelsgeschlecht Lodron, zu tun? Fragen, denen Rauscher und Mandlik nachgingen – bis nach Rom. Dank der Beziehungen, die der BR-Journalist Mandlik nach und in Rom hat, gelang es dem Duo, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Lange hatte man alles vorbereitet, bevor Rauscher und Mandlik im Oktober vergangenen Jahres für eine Woche aufbrachen. Da besuchte Rauscher das Görres-Institut in Rom, fand im Archiv von Santa Maria dell’ Anima, wo sich in früheren Jahrhunderten deutsche Pilger eintrugen, Hinweise auf Besuche aus der Region um Attenkirchen in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Der Durchbruch

Und schließlich fand er im römischen Stadtarchiv den Nachweis, dass das in ganz Europa verteilte Adelsgeschlecht derer von Lodron die römische Stadtbürgerschaft besaß und sich auf römische Senatoren aus der Lateran-Familie berief. Lateran wurde dann im Deutschen zu Lodron, aber der den Adeligen so wichtige Bezug zu Rom blieb erhalten und sollte selbstverständlich nach außen gezeigt werden. Und zwar eben auch durch so einen prachtvollen Altar wie in Attenkirchen. Und so erklärt sich auch die über dem Altar angebrachte Tafel mit der Aufschrift „Altare privilegiatum“ (privilegierter Altar). „Man steht schon ehrfürchtig davor“, sagt Rauscher, wenn er sich daran erinnert, dass er alte Folianten, darunter auch einen aus dem 9. Jahrhundert im Bayerischen Staatsarchiv, in Händen hielt. „Man traut sich kaum, ihn anzufassen.“ Gerade als jemand, der auch Kirchengeschichte studiert hat, ist Rauscher einer, dem Historie und Geschichtsbewusstsein wichtig sind. Nur so könne man verstehen, wieso die Menschen damals so dachten und handelten.

Neue Impulse

Dass seine und Mandliks Spurensuche nun durch die Gründung eines Geschichtsarbeitskreises in der Gemeinde das Bewusstsein für die Vergangenheit in Attenkirchen erweckt hat, freut Rauscher. Denn es ist eben nicht mehr viel zu finden über die ersten Jahrhunderte der Attenkirchener Historie, nachdem fast 1000 Jahres Ortschronik im Jahr 1762 einem Dorfbrand zum Opfer gefallen sind.

Die Rückmeldungen

Auf den Film und seine Recherchen hin habe es schon viele positive Rückmeldungen gegeben – auch von Forschungsseite her, erzählt Rauscher. Anfragen, ob man sich das außergewöhnliche und besondere Altarbild mit der Vermählung Mariae anschauen könne, musste Rauscher seit Erscheinen des BR-Beitrags allerdings eine Absage erteilen. Grund: Das Bild ist in der Fastenzeit verhüllt. Erst am Ostersonntag wird es wieder enthüllt und kann bewundert werden – und das ganz sicherlich mit anderen Augen und einem neuen Blick. Denn: „Das Rätsel um Attenkirchen“ ist gelöst. Manches freilich war Zufall – besser: göttliche Fügung, wie es Rauscher nennt. Ob das, was nun als BR-Beitrag im Fernsehen lief, vielleicht auch einmal als Buch erscheint, das könne er noch nicht sagen. Aber eines kann Rauscher schon verraten: Die spannende Geschichte des Adelsgeschlechts derer von Lodron, die ja auch besonders in Haag ihre Spuren hinterlassen haben, hat Michael Mandlik nicht losgelassen. Da sei eine Folgegeschichte geplant.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising