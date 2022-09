Debatte um neue Sirenen in Attenkirchen - Bürgerin warnt: „Bringt Menschen und Tiere durcheinander“

Mit Sirenen werden Bürger im Katastrophen- und Ernstfall gewarnt. Doch neue Anlagen zu errichten, ist in der Gemeinde Attenkirchen derzeit nicht so leicht. © Jens Büttner/dpa

Im Katastrophenfall sollen alle Bürger erreichbar sein. Daher will die Gemeinde Attenkirchen in den Ortsteilen digitale Sirenen installieren - was nun zu Debatten führt.

Attenkirchen – Vor einem Unwetter, wie es im Juni den nördlichen Landkreis von Freising heimgesucht habe, könne per digitaler Sirenenanlage flächendeckend gewarnt werden, erklärte Bürgermeister Mathias Kern am Montag in der Gemeinderatssitzung. Sirenen-Standorte gebe es zwar in benachbarten Orten wie Gerlhausen, Thann, Appersdorf, Nandlstadt, Berghaselbach oder Haindlfing. Allerdings sei deren Reichweite nicht zufriedenstellend. In einem Gespräch mit der Eigentümergemeinschaft „Wohnpark Thalham“ sei ein Standort für einen zwölf Meter hohen Masten, auf dem die digitale Sirenenanlage installiert werden könne, gefunden worden: auf einer Grünfläche am Thalhamer See.

Neue digitale Geräte mit veränderter Schall-Wirkung

Nicht mehr nur am höchsten Punkt, sondern auch in einer Senke seien die Geräte effektiv, erklärte Kern. So, wie das „früher“ gewesen sei bei den analogen Sirenen in Pilzform, breite sich das akustische Signal bei den digitalen Geräten nicht nach unten aus, sondern gehe gleichmäßig in die Fläche. Deshalb eigne sich ein Standort auch in einer Kessellage wie in Thalham. Im Ortsteil Pfettrach sei der Standort der Sirene auf einem 15 Meter hohen Mast im Dorfzentrum vorgesehen, in Staudhausen am Löschweiher, ebenfalls auf einem 15 Meter hohen Mast.

Ob es denn nicht „schöner“ sei, die Geräte auf privatem Grund zu installieren, sprich auf Hausdächern, regten einige Räte an. Dazu brauche es auch die nötige Dienstbarkeit, wurde in der Diskussion schnell klar. Ob das so schnell zu bewerkstelligen sei? Das war die Frage in der Runde. Rasche Entscheidung sei nämlich angesagt, erklärte der Bürgermeister. Die Mittel des „Sonderförderprogramms Sirene“ der Regierung von Oberbayern vom Oktober 2021 seien bereits aufgebraucht. Das habe die Verwaltung im Zollinger Rathaus kürzlich nach telefonischer Rücksprache erfahren. Um bei späterer, möglicher Mittelfreigabe für eine Förderung zum Zug zu kommen, müsse ein konkreter Ratsbeschluss vorliegen, betonte VG-Verwaltungsleiter Eugen Altmann. Spätestens bis zum Jahresende müsse das sein, um eine Förderung zu erhalten.

Bürgerin warnt vor Auswirkungen auf Menschen und Tierwelt

Trotz des kurzen Zeitfensters entschieden sich die Räte dafür, den Beschluss zu vertagen. Dann könnten sich die Ortsteilbewohner noch mal Gedanken machen, ob man die Sirenen nicht lieber auf ein Hausdach baue. „So schön sehen die Masten ja auch nicht aus“, meinten einige Räte. Sobald ein neues Sonderförderungsprogramm aufgelegt werde, werde man eine Sondersitzung einberaumen, erklärte Ortschef Mathias Kern. Im Vorfeld der Sitzung hatten Bürger aus Thalham die Einwohnerfragestunde genutzt, um ihre Skepsis gegenüber einer Sirene im Ort vorzubringen. Der durchdringende Lärm bringe mehr Schaden als Nutzen, meinte eine Frau. Er bringe Menschen und die Tierwelt nur „durcheinander“.

Maria Martin

