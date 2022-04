Dorf zieht an einem Strang: „Attenkirchen hilft“ sammelt gewaltige Spendensumme für Ukrainer

Von: Andreas Beschorner

Der Andrang – und somit letztlich auch der Spendenerlös – waren enorm, als es am Sonntag auf dem SpVgg-Gelände hieß: „Attenkirchen hilft“. © Beschorner

Die Spendenbereitschaft für die Ukraine und die Kriegsflüchtlinge reißt nicht ab: Am Sonntag hieß es „Attenkirchen hilft“ auf dem Gelände der SpVgg.

Attenkirchen – Rund 150 Ehrenamtliche waren am Sonntag im Einsatz, an dem es auf dem Sportgelände der SpVgg Attenkirchen nicht nur Kaffee, sondern angesichts der frostigen Temperaturen passenderweise auch Glühwein gab. Während draußen der Duft von Steckerlfisch, Grillwürsteln und Steaksemmeln sowie Waffeln Appetit machte, waren in der Halle ein Kuchenbüfett und viele Tische aufgebaut worden, spielten die Feger Spezies und wartete in der Ecke eine Hüpfburg auf die Kinder.

Zur Begeisterung der Kleinen war auch die Feuerwehr mit von der Partie. © Beschorner

Palmbuschenbinden, Torwandschießen und Maßkrugschieben durften freilich auch nicht fehlen. Mit der Feuerwehr konnten die Kleinen am Nachmittag „ausrücken“, nachdem sie zuvor vielleicht ein paar Runden auf dem Rücken von Ponys gedreht hatten. Kurz: Praktisch alle Vereine und Dorfgemeinschaften der Gemeinde waren mit von der Partie, trugen ihren Teil dazu bei, dass die Bürger gerne und reichlich spendeten.

Steckerlfische, aber auch viele andere Leckereien wurden angeboten. © Beschorner

Bürgermeister Mathias Kern sagte, man wolle mit diesem Fest, das ohne ehrenamtlichen Einsatz und ohne die Vereine gar nicht möglich gewesen wäre, „Solidarität zeigen“ mit den Flüchtlingen, die man hier schon willkommen geheißen habe. Die gesamte Spendensumme in Höhe von knapp 20.000 Euro – darunter auch zirka 6500 Euro an Firmen- und Vereinsspenden – geht an die Ukraine-Flüchtlingshilfe der Caritas Freising. Die genaue Summe werde wohl im Lauf der Woche feststehen, so Kern, der am Montagabend dem Gemeinderat vorschlug, die Spendensumme auf jeden Fall aus dem Gemeindesäckel aufzurunden.

