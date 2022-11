Einzigartigkeit und Schönheit von Bäumen aus nördlichem Landkreis Freising in Wandkalender gewürdigt

Von: Andreas Beschorner

Mit dem Wandkalender „Bäume im Norden von Freising“ möchte Fotografin Elke Ritthaler dem Baum Wertschätzung schenken.

Nördlicher Landkreis – 2018 und 2019 haben sie mit Wanderausstellungen gemeinsame Sache gemacht, 2020 und 2021 sind daraus Wandkalender entstanden: Förster Hans-Helmut Holzner und die Attenkirchener Fotografin Elke Ritthaler haben so seit Jahren ihre Leidenschaft für das „Fotomodell Baum“ ausgelebt. Im Frühjahr ist Holzner plötzlich und überraschend gestorben. Jetzt führt Ritthaler das gemeinsame Erbe alleine fort, hat für 2023 einen neuen Wandkalender „Bäume im Norden von Freising“ herausgegeben.

Bäume sind über Jahre und Jahrhunderte hinweg kultur- und landschaftsprägende lebendige Begleiter des Menschen. „Sie strahlen Ruhe und Beständigkeit aus, sind stumme Zeugen der Vergangenheit und werden oft mit bestimmten Ereignissen und Vorstellungen in Verbindung gebracht“, weiß Ritthaler. Und noch etwas weiß sie: „Im hektischen Alltag – immer auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, einem Treffen – eilen wir meist an ihnen vorbei, ohne sie wahrzunehmen.“ Und damit nicht genug der Nichtbeachtung: Oft genug seien sie bei Planungen im Weg und müssten einem Haus, einem Gewerbegebiet oder auch nur einem „seelenlosen Parkplatz“ weichen. Die als Ersatz gepflanzten jungen Bäume können die so entstanden Lücken nicht ausfüllen, brauchen viele Jahre, „um wieder die Ausdrucksstärke und Würde eines alten Baums und die für seine Umgebung prägende Kraft zu erlangen“.

Holzner und Ritthaler haben bereits 2018 und 2019 Ausstellungen mit besonders beeindruckenden Beispielen von solchen landschaftsprägenden Bäumen in und um Freising organisiert, 2020 und 2021 sind daraus Kalender mit Begleittexten geworden. Jetzt führt Ritthaler also alleine das Projekt fort, will mit den ausdrucksstarken, stimmungsvollen Fotos mit Motiven aus dem Norden von Freising den Blick für die Einzigartigkeit und Schönheit von Bäumen in der unmittelbaren Umgebung schärfen und damit zu ihrer Wertschätzung und dem Erhalt beitragen.

Hier gibt‘s den Kalender Der Kalender kostet 24,90 Euro und ist an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Attenkirchen: Bäckerei Schindele, Bachfeldhaus; Freising: Bücher Pustet, fashion & more; Haag: Dorfladen; Mainburg: Buchhandlung Weinmayer; Moosburg: Barbaras Bücherstube, Gärtnerei Beubl; Nandlstadt: Schreiben & Schenken Pichler, Gärtnerei Schönegge; Neufahrn: Verena liest; Paunzhausen: Dorfladen. Oder auch bei Direktbestellung unter elke.ritthaler@t-online.de (zuzüglich fünf Euro Versandkosten).

