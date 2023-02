Erich Irlstorfer zu Lauterbach-Plan der akademisierten Pflege: Das ist „geisteskrank“

Erst gab’s deutliche Wort, dann leckeren Fisch: MdB Erich Irlstorfer rückte beim Fischessen des CSU-Kreisverbands das Thema Pflege in den Mittelpunkt seiner Rede. © Lorenz

Politischer Aschermittwoch: Beim CSU-Fischessen in Attenkirchen fand MdB Erich Irlstorfer deutliche Worte zur angedachten Akademisierung der Pflege.

Attenkirchen – Während der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder bei seiner Aschermittwochsrede in Passau wie erwartet gewaltig gegen die Ampel-Koalition polterte, stimmte in Attenkirchen MdB Erich Irlstorfer zum traditionellen Fischessen des CSU-Kreisverbands eher nachdenklichere Töne an – wenngleich freilich so manche Spitze an die Regierenden in Berlin nicht ausblieb. Was Irlstorfer nach wie vor sehr am Herzen liegt: Die Themen Pflege und wie man mit Pflegenden umgeht, müssen mehr in den Mittelpunkt rücken – dafür bedürfe es aber einer dringenden Nachjustierung einer politischen Stellschraube.

Schwieriges Thema

Eines musste Irlstorfer zugeben: „Mit dem Thema Sterben und Pflege so einen Abend anzufangen ist schwierig.“ Dennoch sei es ihm ein großes Anliegen, darüber zu sprechen, weil eben ein schneller und schmerzloser Tod zwar wünschenswert sei, aber die ganze Sache in der Realität ganz anders ausschaue. „I bin ja ned da Herrgott, sondern nur ein kleiner Politiker“, so Irlstorfer und weiter: „Deshalb müssen wir uns über die Pflege Gedanken machen.“ Die Zahlen würden die Misere verdeutlichen: fünf Millionen Pflegebedürftige, für die es immer weniger Pflegekräfte gäbe. Dabei sei für ihn eines völlig klar: „Es ist kein Problem, dass die Leute in diese Ausbildung gehen, sondern dass sie in dem Beruf auch bleiben.“ Für den Bundestagsabgeordneten sei Respekt und eine vernünftige Bezahlung für Pflegekräfte sowieso unverrückbare Grundvoraussetzungen – fehlen würden aber oftmals ganz einfache Dinge wie eine Dienstplan-Verlässlichkeit und schon auch die Möglichkeit, mal während des Dienstes „durchzuschnaufen“.

„Es sind die Empathie und die Menschlichkeit für Pflegende auf der Strecke geblieben“, betonte Irlstorfer, der sich schlichtweg bessere Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf wünsche und auch daran arbeiten will. „Wenn mich mal eine Pflegekraft mit meine drei Zentner herumzarren muss, ja, da sag’ ich jetzt schon mal ,Fröhliche Weihnachten’!“. 25 Jahre am Bett stehen, das ist eine körperliche Materialschlacht“, so Irlstorfer. Eine Lösung: Mehr Personal durch Hilfskräfte, die auch durch ein sogenanntes Gesellschaftsjahr generiert werden könnten.

Unbequeme Baustelle

Eine weitere unbequeme Baustelle in Pflegeeinrichtungen: Leiharbeit. „Das ist schon recht und schön für einen kurzen Zeitraum“, meinte Irlstorfer, allerdings könne der Schuss durchaus nach hinten losgehen. Der Grund: „Die verdienen das Doppelte, machen oft nur die guten Schichten und keinen Nachtdienst – das erleben wir alles“. Damit erhöhe sich allerdings die Frustsituation beim Personal in den jeweiligen Einrichtungen erheblich, auch weil Leiharbeiter dann wohl gern mal so argumentieren: „Seid’s froh, dass es uns gibt.“

Und überhaupt, das könne Irlstorfer auch schon lange nicht mehr hören: „Wenn du nix kannst, geh halt in die Pflege – die nehmen jeden Deppen.“ Was ihm fehlt, sei deshalb eine deutliche politische Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Bedingungen in Pflegeberufen, anstatt über „dritte Toiletten, Gendersternchen und Trallala zu diskutieren“. Hier gab es auch einen Tipp in Richtung Bundesgesundheitsminister: „Der Lauterbach soll doch endlich seinen Job richtig machen, das geht doch alles an einer Lebenswirklichkeit vorbei.“ Für den Plan, die Pflege immer weiter zu akademisieren, hatte Irlstorfer nur ein Wort: „geisteskrank!“

Der Appell

Zum Schluss gab es freilich auch noch einen Aufruf, der CSU bei der kommenden Wahl die Stimme zu geben. „Wir brauchen jede Kraft – dann habe ich auch keine Angst um dieses Land“, so Irlstorfer, bevor die Aschermittwochsfische serviert wurden.

Richard Lorenz

