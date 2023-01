„Extreme“ Erhöhung der Abwassergebühren: Warum die Kosten in Attenkirchen so drastisch ansteigen

Das wird teuer für die Attenkirchener: Die Gemeinde sieht sich gezwungen, die Gebühren für Abwasser drastisch anzuheben – aus mehreren Gründen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Gemeinderat Attenkirchen hat im Dezember eine drastische Erhöhung der Abwassergebühren beschlossen. Am Montag kam das Thema erneut zur Sprache.

Attenkirchen – Die Entscheidung aus dem Dezember, die Abwassergebühren von 2,77 auf 5,08 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen, hatte am Montag im Attenkirchener Gemeinderat ein Nachspiel. Zum einen, weil es in der Einwohnerfragestunde Thema war. Zum anderen, weil man insofern nachgebessert hat, dass es höhere Abschlagszahlungen geben soll. Damit will man verhindern, dass die Endabrechnungen über die Maßen in die Höhe schnellen.

Der hierzu gefasste Beschluss lautet: „Da aufgrund dieser massiven Kostensteigerungen befürchtet wird, dass bei gleichbleibenden Abschlägen die letztendliche Summe viele Bürger finanziell überfordern wird, ist deshalb beabsichtigt, für das Jahr 2023 einen Sonderabschlag von 130 Prozent vorzunehmen.“ Bürgermeister Mathias Kern brachte allerdings die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich das danach „wieder normalisieren“ werde.

Rathausspitze hat keinen Zweifel an der Notwendigkeit

Dass die Abwassergebührenerhöhung „extrem“ ausfällt, räumte Kern am Montag ein. An der Notwendigkeit ließen er und auch VG-Geschäftsleiter Eugen Altmann allerdings keine Zweifel aufkommen. Als Hauptgrund wurden wie schon in der Dezember-Sitzung enorm gestiegene Strompreise genannt. „Es sind aber nicht Stromkosten allein“, machte Kern deutlich. Auch die Erweiterung der Kläranlage in Zolling und die dringend notwendige Sanierung des Kanalnetzes in Attenkirchen schlagen demnach erheblich zu Buche.

Erschwerend kämen Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts hinzu. „Nach kommunalem Abgabengesetz ist das weiterzugeben“, stellte Kern klar. Aktuell sehe er keine Möglichkeit, die einstimmige Entscheidung noch einmal zu überdenken. Er reagierte damit auf eine Anfrage aus dem Publikum, die genau darauf abzielte.

Bürger fordert Konsequenzen

In der Einwohnerfragestunde war nämlich davon die Rede, dass Attenkirchen nach besagtem Beschluss deutschlandweit mit an der Spitze liege, was die Abwassergebühren betrifft. Ein Zuhörer wollte wissen, ob man mit den Verantwortlichen nicht noch mal darüber sprechen könne, und ob das alles nicht Konsequenzen haben müsse, für die, „die dafür verantwortlich sind“.

Jemand dafür haftbar zu machen, hält Kern aus besagten Gründen für nicht möglich. Sachlich betrachtet halte er die Gebührenerhöhung für nachvollziehbar und unumgänglich. Altmann pflichtete ihm bei: Er sehe da keinen großen Spielraum. Dass der Strompreis von 25 Cent auf einen Euro gestiegen sei, sei nun mal eine Tatsache. Gleiches gelte für den massiven Sanierungsbedarf beim Kanalnetz. Die Gemeinde habe eben „ein relativ altes Kanalsystem“, machte der VG-Geschäftsleiter deutlich. Mit ein Grund für die Gebührenerhöhung sei zudem, dass man notwendige Sanierungen „immer wieder geschoben“ habe. Es seien eben mehrere Dinge zusammengekommen, die jetzt zu der Erhöhung der Abwassergebühren in diesem Umfang geführt hätten.

Dick geschriebenen Vermerk vorgeschlagen

Gegen Ende der Debatte schlug Gemeinderätin Eva-Maria Rieger (UWG) vor, die Bescheide doch mit einem Vermerk zu versehen, in dem in einem einfachen Satz „dick geschrieben steht“, was alles zu der Gebührenerhöhung geführt habe. Laut Altmann ist das aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich. Kern kündigte stattdessen eine Pressemitteilung an – und ein Infoblatt, das dem Bescheid beiliegt.

Alexander Fischer

